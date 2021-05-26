«Ингольштадт» — «Оснабрюк». Прогноз на матч плей-офф второй Бундеслиги (27.05.2021)

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сегодня, 09:58

Интересное противостояние ждет нас в первом матче плей-офф второй Бундеслиги, где «Ингольштадт» принимает «Оснабрюк».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ингольштадт». Команда играет на выезде, а поставить на их победу можно по коэффициенту 2.2.

Победа «Оснабрюка» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.48.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Ингольштадт» занял третье место по итогам сезона в третьей лиге Германии и достаточно давно не проигрывает. Команда может вернуться во второй дивизион, если справится с «Оснабрюком», который провел вторую половину сезона крайне неудачно. В прошлом матче «Ингольштадт» выиграл у «Мюнхена 1860» (3:1), а немного ранее разгромил на выезде «Дуйсбург» (5:1).

«Оснабрюк» не использовал свои возможности, чтобы уберечь себя от зоны вылета, но команда смогла остаться на 16-м месте, которое дает возможность побороться в плей-офф за сохранение прописки во второй Бундеслиге. Во встрече с «Ингольштадтом» коллектив должен сыграть аккуратно и с полной концентрацией, чтобы не разочаровать болельщиков и руководство. Последние два матча «Оснабрюка» закончились поражением от «Эрцгебирге» (1:2) и победой над «Гамбургом» (3:2).

Информация для ставок

• «Ингольштадт» не проигрывает уже восемь матчей подряд

• Пять последних матчей «Оснабрюка» закончились исходом «обе забьют»

• «Оснабрюк» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Ингольштадтом» в чемпионате

• Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Оснабрюк» не выглядит фаворитом в этой паре, так как форма команды далека от оптимальной. Предполагаем, что хозяева выиграют первую игру, но все будет решаться в ответном поединке. Сделать ставку на победу «Ингольштадта» можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет.