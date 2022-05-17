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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Эвертон». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.88. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 4.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.03.

Пропускают матч

«Эвертон»: Брэнтуэйт Джэрред — Красная карточка, Мина Йерри — Травма икроножной мышцы, Паттерсон Натан — Травма лодыжки, Делф Фабиан — Мышечная травма, Таунсенд Эндрос — Травма колена, Рондон Хосе Саломон — Красная карточка.

«Кристал Пэлас»: Фергюсон Натан — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ириски» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Кристал Пэлас» и «Эвертон» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей -1 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Эвертон»: 1.08 — 1.64, дома 1.33 — 1.28.

«Кристал Пэлас»: 1.31 — 1.19, в гостях 1.17 — 1.44.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:0, 3:1, 1:1, 1:2, 3:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (4:0, 3:1, 1:1, 1:2, 3:1).

«Кристал Пэлас» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:0, 3:1, 1:1, 1:2, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.03.