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вчера, 14:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ливерпуль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.12. Вероятность ничьи оценивается в 9.00, а поражение доступно по котировке 22.00.

Пропускают матч

«Ливерпуль»: Александер-Арнольд Трент — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «скаузеры» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шершни» отстают на 47 очков.

За последние пять матчей «Ливерпуль» и «Уотфорд» набрали соответственно 15 и 4 очка. Разница мячей +13 и -7 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ливерпуль»: 2.59 — 0.69, дома 2.64 — 0.50.

«Уотфорд»: 1.00 — 1.90, в гостях 1.00 — 1.40.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 20 марта), а у «гостей» лишь три.

Пять очных встреч

«Ливерпуль» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 5:0, 5:0, 6:1, 2:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:5, 3:0, 2:0, 5:0, 0:3).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — нет» с коэффициентом 1.71.