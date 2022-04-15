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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Пари Сен-Жермен». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.35. Вероятность ничьи оценивается в 5.40, а поражение доступно по котировке 7.50.

Пропускают матч

«Пари Сен-Жермен»: Навас Кейлор — Мышечная травма, Диалло Абду — Мышечная травма, Курзава Лайвен — Травма спины, Габри Исмаэль — Травма лодыжки, Ди Мария Анхель — Мышечная травма, Дракслер Юлиан — Травма колена, Паредес Леандро — Мышечная травма, Эррера Андер — Мышечная травма.

«Марсель»: Конрад — Травма колена, Милик Аркадиуш — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «парижане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Провансальцы» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Марсель» и «Пари Сен-Жермен» набрали соответственно 12 и 9 очков. Разница мячей +8 и +7 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Пари Сен-Жермен»: 2.26 — 0.94, дома 2.60 — 0.53.

«Марсель»: 1.65 — 0.94, в гостях 1.67 — 0.80.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 14 апреля), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

«Пари Сен-Жермен» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 0:1, 4:0, 3:1, 3:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:0, 0:2, 2:1, 0:1, 4:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.70.