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«Аугсбург» — «РБ Лейпциг» прогноз

вчера, 16:33

Пропускают матч

«Аугсбург»: Оксфорд Рис — Травма колена, Удуохай Феликс — Травма лодыжки, Дорш Никлас — Травма колена, Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Хан Андре — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена.
«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Травма колена, Клостерманн Лукас — Травма лодыжки, Лаймер Конрад — Травма лодыжки, Ольмо Даниэль — Травма колена, Нкунку Кристофер — Травма запястья.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Аугсбург»: Кубек Томаш — Бауэр Максимилиан, Гаувелеув Джеффри, Гумны Роберт, Яго — Варгас Рубен, Груэсо Карлос, Демирович Эрмедин, Реджбекай Элвис — Бериша Мергим, Нидерлехнер Флориан.

«РБ Лейпциг»: Бласвич Янис — Гвардиол Йошко, Орбан Вилли, Симакан Мохамед, Хальстенберг Марцель — Кампль Кевин, Собослои Доминик, Форсберг Эмиль, Шлагер Ксавер — Поульсен Андреас, Силва Андре.

Форма команд

На данный момент «быки» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фуггеры» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 10. Разница мячей у обеих команд +2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Аугсбург»: 1.10 — 1.60, дома 0.60 — 1.80.
«РБ Лейпциг»: 1.70 — 1.50, в гостях 0.60 — 2.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 18 октября), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

«РБ Лейпциг» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (4:0, 1:1, 2:1, 0:3, 0:2).

«РБ Лейпциг» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:0, 1:1, 2:1, 0:3, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.60.

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