1665768793

вчера, 20:33

Пропускают матч

«Бавария»: де Лигт Матийс — Мышечная травма, Дэвис Альфонсо — Травма головы, Сарр Буна — Травма колена, Эрнандес Люка — Травма паха, Гнабри Серж — Травма колена, Коман Кингсли — Красная карточка, Мусиала Джамал — Простуда.

«Фрайбург»: Эзеквем Кимберли — Травма сухожилия, Шаллаи Роланд — Травма глаза.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Бавария»: Нойер Мануэль — де Лигт Матийс, Дэвис Альфонсо, Павар Бенжамен, Упамекано Дайотчанкуль — Горецка Леон, Киммих Йозуа, Мусиала Джамал, Сане Лерой — Мане Садио, Мюллер Томас.



«Фрайбург»: Флеккен Марк — Гинтер Маттиас, Гюнтер Кристиан, Лиенхарт Филипп, Сильдиллия Килианн — Грифо Винченцо, Доан Ритсу, Хелер Лукас, Хефлер Николас, Эггештайн Максимилиан — Грегоритч Михаэль.

Форма команд

На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Баварцы» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Фрайбург» и «Бавария» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей +3 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бавария»: 2.78 — 0.89, дома 2.25 — 0.75.

«Фрайбург»: 1.56 — 0.89, в гостях 2.00 — 0.80.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Бавария» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:4, 2:1, 2:2, 2:1, 3:1).

«Бавария» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 2:1, 3:1, 1:1, 5:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:4, 2:1, 2:2, 2:1, 3:1).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:4, 2:1, 2:2, 2:1, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.68.