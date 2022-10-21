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«Бохум» — «Унион» прогноз

вчера, 16:33

Пропускают матч

«Бохум»: Граве Пауль — Травма плеча, Стафилидис Константинос — Простуда, Асано Такума — Травма, Муссе Лис — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Бохум»: Риманн Мануэль — Гамбоа Кристиан, Машович Эрхан, Ордец Иван, Соарес Данило — Антви-Аджей Кристофер, Лосилла Антони, Остерхаге Патрик, Хольтманн Геррит, Штегер Кевин — Хофманн Филипп.

«Унион»: Реннов Фредерик — Баумгартль Тимо, Кнохе Робин, Лейте Диого — Риерсон Юлиан, Триммель Кристофер, Хаберер Яник, Хедира Рани, Шафер Джанлука — Бекер Шеральдо, Сибатчу Теосон.

Форма команд

На данный момент «железные» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Несгибаемые» отстают на 19 очков.

За последние пять матчей «Унион» и «Бохум» набрали соответственно 12 и 4 очка. Разница мячей -6 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Бохум»: 0.90 — 2.70, дома 1.00 — 2.40.
«Унион»: 1.80 — 0.60, в гостях 1.60 — 0.60.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 0:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 19 октября), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Унион» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (3:2, 0:1, 2:2, 2:0, 3:1).

«Унион» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 0:1, 2:2, 2:0, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.97.

Роман Плиткин
АВТОР
Роман Плиткин
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Бохум -:- Унион 23.10.2022 16:30
Источник: Soccer.RuФото: Soccer.ru
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