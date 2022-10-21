Пропускают матч
«Бохум»: Граве Пауль — Травма плеча, Стафилидис Константинос — Простуда, Асано Такума — Травма, Муссе Лис — Травма.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Бохум»: Риманн Мануэль — Гамбоа Кристиан, Машович Эрхан, Ордец Иван, Соарес Данило — Антви-Аджей Кристофер, Лосилла Антони, Остерхаге Патрик, Хольтманн Геррит, Штегер Кевин — Хофманн Филипп.
«Унион»: Реннов Фредерик — Баумгартль Тимо, Кнохе Робин, Лейте Диого — Риерсон Юлиан, Триммель Кристофер, Хаберер Яник, Хедира Рани, Шафер Джанлука — Бекер Шеральдо, Сибатчу Теосон.
Форма команд
На данный момент «железные» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Несгибаемые» отстают на 19 очков.
За последние пять матчей «Унион» и «Бохум» набрали соответственно 12 и 4 очка. Разница мячей -6 и +4 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Бохум»: 0.90 — 2.70, дома 1.00 — 2.40.
«Унион»: 1.80 — 0.60, в гостях 1.60 — 0.60.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 0:2.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 19 октября), а у «хозяев» лишь четыре.
Пять очных встреч
«Унион» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (3:2, 0:1, 2:2, 2:0, 3:1).
«Унион» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 0:1, 2:2, 2:0, 3:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.97.