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вчера, 18:33

Пропускают матч

«Боруссия»: Зоммер Янн — Травма лодыжки, Итакура Ко — Травма колена, Вольф Ханнес — Травма плеча, Нойхаус Флориан — Травма колена, Хофманн Йонас — Травма.

«Айнтрахт»: Бута — Травма колена, Хасэбе Макото — Травма колена, Кнауфф Ансгар — Травма бедра.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Боруссия»: Зиппель Тобиас — Бенсебаини Рами, Скалли Джо, Фридрих Марвин, Эльведи Нико — Вайгль Юлиан, Коне Куадио, Н'Гуму Натан, Плеа Алассан, Штиндль Ларс — Тюрам Маркус.



«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Н'Дика Обите, Тута, Якич Кристиян — Гётце Марио, Камада Дайчи, Ленц Кристофер, Линдстрем Йеспер, Соу Джибриль, Эбимбе Эрик — Коло Рэндал.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Жеребцы» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Айнтрахт» и «Боруссия» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей +2 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Боруссия»: 1.80 — 1.40, дома 2.40 — 0.80.

«Айнтрахт»: 2.10 — 1.70, в гостях 2.00 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 18 октября), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 2:3, 4:0, 3:3, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:3, 4:0, 3:3, 1:3).

«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:3, 4:0, 3:3, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.56.