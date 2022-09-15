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вчера, 21:33

Пропускают матч

«Боруссия»: Итакура Ко — Травма колена, Эльведи Нико — Травма колена, Нойхаус Флориан — Травма колена, Плеа Алассан — Травма бедра.

«РБ Лейпциг»: Клостерманн Лукас — Травма лодыжки, Лаймер Конрад — Травма лодыжки, Ольмо Даниэль — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Боруссия»: Зоммер Янн — Бенсебаини Рами, Скалли Джо, Фридрих Марвин, Эльведи Нико — Вайгль Юлиан, Коне Куадио, Крамер Кристоф, Хофманн Йонас, Штиндль Ларс — Тюрам Маркус.



«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Гвардиол Йошко, Орбан Вилли, Симакан Мохамед, Хальстенберг Марцель — Айдара Амаду, Кампль Кевин, Шлагер Ксавер — Нкунку Кристофер, Силва Андре, Собослои Доминик.

Форма команд

На данный момент «жеребцы» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Быки» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 6. Разница мячей у обеих команд 0.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Боруссия»: 1.17 — 0.83, дома 1.33 — 0.67.

«РБ Лейпциг»: 1.50 — 1.50, в гостях 0.67 — 2.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 14 сентября), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 4:1, 3:2, 1:0, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 4:1, 3:2, 1:0, 2:2).

«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 4:1, 3:2, 1:0, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.58.