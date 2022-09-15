Пропускают матч
«Боруссия»: Итакура Ко — Травма колена, Эльведи Нико — Травма колена, Нойхаус Флориан — Травма колена, Плеа Алассан — Травма бедра.
«РБ Лейпциг»: Клостерманн Лукас — Травма лодыжки, Лаймер Конрад — Травма лодыжки, Ольмо Даниэль — Травма колена.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Боруссия»: Зоммер Янн — Бенсебаини Рами, Скалли Джо, Фридрих Марвин, Эльведи Нико — Вайгль Юлиан, Коне Куадио, Крамер Кристоф, Хофманн Йонас, Штиндль Ларс — Тюрам Маркус.
«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Гвардиол Йошко, Орбан Вилли, Симакан Мохамед, Хальстенберг Марцель — Айдара Амаду, Кампль Кевин, Шлагер Ксавер — Нкунку Кристофер, Силва Андре, Собослои Доминик.
Форма команд
На данный момент «жеребцы» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Быки» отстают на 1 очко.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 6. Разница мячей у обеих команд 0.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Боруссия»: 1.17 — 0.83, дома 1.33 — 0.67.
«РБ Лейпциг»: 1.50 — 1.50, в гостях 0.67 — 2.33.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 14 сентября), а у «хозяев» лишь четыре.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 4:1, 3:2, 1:0, 2:2).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 4:1, 3:2, 1:0, 2:2).
«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 4:1, 3:2, 1:0, 2:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.58.