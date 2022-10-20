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вчера, 16:33

Пропускают матч

«Боруссия»: Морей Матеу — Травма колена, Вольф Мариус — Травма, Дахуд Махмуд — Травма плеча, Аллер Себастьен — Простуда, Байно-Гиттенс Джейми — Травма плеча.

«Штутгарт»: Вагноман Йоша — Травма лодыжки.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Боруссия»: Кобель Грегор — Геррейру Рафаэл, Менье Тома, Хуммельс Матс, Шлоттербек Нико — Адейеми Карим, Беллингем Джуд, Брандт Юлиан, Мален Дониэлл, Озкан Салих — Модест Антони.



«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Загаду Дэн-Аксель, Мавропанос Константинос — Амада Науйру, Вамангитука Силла, Мийо Энцо, Соса Борна, Эндо Ватару — Гуйрасси Сехру, Фюрих Крис.

Запасные: Бредлу Фабиан — Ито Хироки, Каразор Атакан, Штенцель Паскаль — Кулибали Тангуй, Нартей Николас, Эглофф Лилиан — Кастанарас Томас, Переа Хуан Хосе, Томас Тиаго.

Форма команд

На данный момент «шмели» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 4. Разница мячей у обеих команд -5.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Боруссия»: 1.30 — 1.40, дома 1.40 — 1.00.

«Штутгарт»: 1.30 — 1.50, в гостях 1.50 — 1.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 19 октября), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Боруссия» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 1:5, 3:1, 3:0, 4:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:2, 2:1, 2:3, 1:5, 3:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:2, 2:1, 2:3, 1:5, 3:1).

«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 2:1, 2:3, 1:5, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.54.