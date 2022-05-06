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вчера, 11:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.32. Вероятность ничьи оценивается в 5.70, а поражение доступно по котировке 9.00.

Пропускают матч

«Гройтер Фюрт»: Мэйерхофер Марко — Травма лодыжки, Кристиансен Макс — Карантин, Сегин Пауль — Травма, Кер Робин — Травма паха, Нильсен Хавард — Травма.

«Боруссия»: Кобель Грегор — Травма лодыжки, Менье Тома — Травма бедра, Морей Матеу — Травма колена, Хуммельс Матс — Травма бедра, Шмельцер Марсель — Травма колена, Азар Торган — Травма спины, Дахуд Махмуд — Травма плеча, Рейна Джованни — Травма бедра, Мален Дониэлл — Травма ахиллова сухожилия, Тиггес Штеффен — Перелом лодыжки.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Гройтер Фюрт»: Линде Андреас — Аста Симон, Бауэр Максимилиан, Виргевер Ник, Иттер Джанлука — Гризбек Себастьян, Кристиансен Макс, Левелинг Джейми, Рашль Тобиас, Тиллманн Тимоти — Хргота Бранимир.



«Боруссия»: Хитц Марвин — Аканджи Мануэль, Геррейру Рафаэль, Джан Эмре, Загаду Дэн-Аксель — Беллингхэм Джуд, Брандт Юлиан, Витсель Аксель, Вольф Мариус, Ройс Марко — Холанд Эрлинг.

Форма команд

На данный момент «шмели» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Трилистники» отстают на 45 очков.

За последние пять матчей «Боруссия» и «Гройтер Фюрт» набрали соответственно 6 и 3 очка. Разница мячей -5 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Гройтер Фюрт»: 0.81 — 2.41, дома 0.88 — 1.88.

«Боруссия»: 2.50 — 1.56, в гостях 1.88 — 1.44.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше хозяев 1» с коэффициентом 2.38.