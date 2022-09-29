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вчера, 16:33

Пропускают матч

«Кёльн»: Шабо Жулиан — Травма лодыжки, Лимниос Димитрис — Травма колена, Андерссон Себастьян — Травма колена, Ут Марк — Травма.

«Боруссия»: Морей Матеу — Травма колена, Дахуд Махмуд — Травма плеча, Ройс Марко — Травма лодыжки, Аллер Себастьен — Простуда, Байно-Гиттенс Джейми — Травма плеча.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Кёльн»: Швабе Марвин — Килиан Лука, Хектор Йонас, Хюберс Тимо, Шмитц Бенно — Кайнц Флориан, Любичич Деян, Тильманн Ян, Шкири Эльес — Адамян Саркис, Тиггес Штеффен.



«Боруссия»: Мейер Александер — Вольф Мариус, Геррейру Рафаэл, Зюле Никлас, Хуммельс Матс — Адейеми Карим, Беллингем Джуд, Брандт Юлиан, Джан Эмре, Мален Дониэлл — Модест Антони.

Форма команд

На данный момент «шмели» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Козлы» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Боруссия» и «Кёльн» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей +1 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кёльн»: 1.57 — 1.14, дома 1.00 — 0.67.

«Боруссия»: 1.29 — 1.00, в гостях 1.33 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:0, 2:2, 1:2, 5:1).

«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:0, 2:2, 1:2, 5:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.51.