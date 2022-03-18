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«Штутгарт» — «Аугсбург» прогноз

вчера, 05:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Штутгарт». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«Штутгарт»: Нартей Николас — Травма колена, Вамангитука Силла — Травма, Санко Мохамед — Травма колена.
«Аугсбург»: Гумны Роберт — Травма лодыжки, Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена, Финнбогасон Альфред — Травма паха.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Ито Хироки, Каразор Атакан, Мавропанос Константинос, Соса Борна — Фюрих Крис, Эндо Ватару — Каладжич Саша, Мармуш Омар, Томас Тиаго.

«Аугсбург»: Гикевич Рафал — Гаувелеув Джеффри, Оксфорд Рис, Яго — Варгас Рубен, Винтер Макс, Дорш Никлас, Калиджури Даниэль, Майер Арне, Хан Андре — Грегоритч Михаэль.

Форма команд

На данный момент «фуггеры» на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Аугсбург» и «Штутгарт» набрали соответственно 7 и 5 очков. Разница мячей -2 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Штутгарт»: 1.23 — 1.85, дома 1.69 — 2.00.
«Аугсбург»: 1.08 — 1.64, в гостях 0.77 — 1.69.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:1, 2:1, 1:4, 6:0, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.90.

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Все комментарии

shlomo2
shlomo2
вчера в 08:17
Штутгарт так и не сумел толком наладить собственную игру в нынешней Бундеслиге, и скорее всего, уже вряд ли это сможет сделать. Так как у "швабов" было немало шансов исправить свое аутсайдерское положение, например, в недавнем противостоянии с главлузером-новичком Гройтер Фюрт (0:0). Но заглохшие "мерседесы" смогли одержать только одну победу в крайних 10-ти поединках - в странной дуэли с менхенгладбахской Боруссией 3:2 ("жеребцы" выигрывали по ходу встречи 2:0, а потом резко прекратили бороться). Так что и в данном поединке совершенно нет никакого резона связываться с успехом очень проблематичного Штутгарта!
Что касается Аугсбурга, то он еще далеко не обеспечил себе прописку в Бундеслиге на следующий сезон, так что гости в важном матче с одним из главных конкурентов вряд ли будут выступать спустя рукава. Ведь здесь получается битва фактически за 6 очков, о чем прекрасно знают "фуггеры", наверняка организующие все что можно для положительного исхода...Так или иначе, а упрямый Аугсбург в последних турах дал равный бой грозной дортмундской Боруссии 1:1 и обыграл Арминию 1:0. Что доказывает не желание "фуггеров" покидать элитный дивизион!
Штутгарт и Аугсбург уже пересекались между собой в теперешнем первенстве, и тогда под вывеской первого круга колючие "фуггеры" нашпиговали сетку ворот "швабов" забитыми голами, одержав крупную победу с итогом 4:1. Считаю, что и на этот раз у "мерседесов" не выйдет легкой жизни, в результате чего должен зайти мой ставочный вариант в виде Х2 за хороший коэффициент.) P. S. Также мне здесь по нраву ИТБ 2 (0.5).
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