Пропускают матч
«Штутгарт»: Кулибали Тангуй — Травма пальца ноги, Нартей Николас — Мышечная травма, Пфайффер Лука — Красная карточка.
«Айнтрахт»: Бута — Травма колена, Ленц Кристофер — Мышечная травма, Онгене Жером — Мышечная травма, Туре Алмами — Мышечная травма.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Ито Хироки, Мавропанос Константинос — Амада Науйру, Каразор Атакан, Соса Борна, Фюрих Крис, Эндо Ватару — Вамангитука Силла, Гуйрасси Сехру.
«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Н'Дика Обите, Тута, Хасэбе Макото — Гётце Марио, Камада Дайчи, Кнауфф Ансгар, Линдстрем Йеспер, Соу Джибриль, Якич Кристиян — Коло Рэндал.
Форма команд
На данный момент «орлы» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 3 очка.
За последние пять матчей «Айнтрахт» и «Штутгарт» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей -1 и +4 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Штутгарт»: 1.00 — 1.17, дома 0.67 — 1.00.
«Айнтрахт»: 1.83 — 2.00, в гостях 2.50 — 2.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 13 сентября), а у «хозяев» лишь четыре.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:3, 1:1, 1:1, 2:2, 3:0).
«Айнтрахт» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:3, 1:1, 1:1, 2:2, 3:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.57.