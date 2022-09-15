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вчера, 16:33

Пропускают матч

«Штутгарт»: Кулибали Тангуй — Травма пальца ноги, Нартей Николас — Мышечная травма, Пфайффер Лука — Красная карточка.

«Айнтрахт»: Бута — Травма колена, Ленц Кристофер — Мышечная травма, Онгене Жером — Мышечная травма, Туре Алмами — Мышечная травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Ито Хироки, Мавропанос Константинос — Амада Науйру, Каразор Атакан, Соса Борна, Фюрих Крис, Эндо Ватару — Вамангитука Силла, Гуйрасси Сехру.



«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Н'Дика Обите, Тута, Хасэбе Макото — Гётце Марио, Камада Дайчи, Кнауфф Ансгар, Линдстрем Йеспер, Соу Джибриль, Якич Кристиян — Коло Рэндал.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Айнтрахт» и «Штутгарт» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей -1 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Штутгарт»: 1.00 — 1.17, дома 0.67 — 1.00.

«Айнтрахт»: 1.83 — 2.00, в гостях 2.50 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 13 сентября), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:3, 1:1, 1:1, 2:2, 3:0).

«Айнтрахт» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:3, 1:1, 1:1, 2:2, 3:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.57.