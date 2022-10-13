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«Штутгарт» — «Бохум» прогноз

вчера, 16:33

Пропускают матч

«Штутгарт»: Вагноман Йоша — Травма лодыжки, Гуйрасси Сехру — Красная карточка.
«Бохум»: Граве Пауль — Травма плеча, Асано Такума — Травма, Муссе Лис — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Ито Хироки, Мавропанос Константинос — Амада Науйру, Вамангитука Силла, Соса Борна, Фюрих Крис, Штенцель Паскаль, Эндо Ватару — Томас Тиаго.

«Бохум»: Риманн Мануэль — Гамбоа Кристиан, Машович Эрхан, Ордец Иван, Соарес Данило — Лосилла Антони, Форстер Филипп, Хольтманн Геррит, Цоллер Симон, Штегер Кевин — Хофманн Филипп.

Форма команд

На данный момент «швабы» на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Несгибаемые» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Бохум» и «Штутгарт» набрали соответственно 4 и 2 очка. Разница мячей -4 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Штутгарт»: 1.00 — 1.56, дома 0.60 — 1.40.
«Бохум»: 0.89 — 2.56, в гостях 0.75 — 2.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 0:0, 0:1, 2:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.06.

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