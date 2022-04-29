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сегодня, 00:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Унион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.27. Вероятность ничьи оценивается в 5.40, а поражение доступно по котировке 14.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Унион»: Шафер Андрас — Простуда.

«Гройтер Фюрт»: Мэйерхофер Марко — Травма лодыжки, Кристиансен Макс — Карантин, Левелинг Джейми — Карантин, Сегин Пауль — Травма, Кер Робин — Травма паха, Нильсен Хавард — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Унион»: Реннов Фредерик — Еккель Пауль, Кнохе Робин, Хайнц Доминик — Гиссельманн Нико, Прёмель Гриша, Триммель Кристофер, Харагути Гэнки, Хедира Рани — Авонийи Тайво, Бекер Шеральдо.



«Гройтер Фюрт»: Линде Андреас — Аста Симон, Бауэр Максимилиан, Виргевер Ник, Иттер Джанлука — Гризбек Себастьян, Грин Джулиан, Рашль Тобиас, Тиллманн Тимоти — Нганкам Йессик, Хргота Бранимир.

Форма команд

На данный момент «железные» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Трилистники» отстают на 33 очка.

За последние пять матчей «Унион» и «Гройтер Фюрт» набрали соответственно 12 и 3 очка. Разница мячей +3 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Унион»: 1.35 — 1.29, дома 1.40 — 0.93.

«Гройтер Фюрт»: 0.81 — 2.45, в гостях 0.73 — 3.07.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тайм/матч — хозяева/хозяева» с коэффициентом 1.71.