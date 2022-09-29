Пропускают матч
«Вердер»: Биттенкурт Леонардо — Травма, Мбом Жан-Мануэль — Травма ахиллова сухожилия.
«Боруссия»: Зиппель Тобиас — Травма, Итакура Ко — Травма колена, Вольф Ханнес — Травма плеча, Нойхаус Флориан — Травма колена, Тюрам Маркус — Травма икроножной мышцы.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Вердер»: Павленка Иржи — Велькович Милош, Фридль Марко, Штарк Никлас — Вайзер Митчелл, Гросс Кристиан, Груев Илиа, Шмид Джонатан, Юнг Энтони — Дукш Марвин, Фуллкруг Никлас.
«Боруссия»: Зоммер Янн — Бенсебаини Рами, Скалли Джо, Фридрих Марвин, Эльведи Нико — Вайгль Юлиан, Коне Куадио, Крамер Кристоф, Хофманн Йонас, Штиндль Ларс — Тюрам Маркус.
Форма команд
На данный момент «жеребцы» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Музыканты» отстают на 3 очка.
За последние пять матчей «Боруссия» и «Вердер» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей +1 и +3 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Вердер»: 1.86 — 1.71, дома 1.67 — 2.33.
«Боруссия»: 1.43 — 0.71, в гостях 1.00 — 1.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.
Пять очных встреч
«Боруссия» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (2:4, 0:0, 1:3, 0:2, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.60.