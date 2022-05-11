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вчера, 13:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Вильярреал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 4.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Райо Вальекано»: Меркеланс Мартин — Мышечная травма.

«Вильярреал»: Морено Альберто — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «желтая субмарина» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Пчёлы» отстают на 11 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 8. Разница мячей у обеих команд +1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Райо Вальекано»: 1.00 — 1.11, дома 1.35 — 0.76.

«Вильярреал»: 1.57 — 0.97, в гостях 0.94 — 1.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Вильярреал» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 0:2, 3:1, 2:2, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев или ничья» с коэффициентом 2.05.