Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Вильярреал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 4.40.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.
Пропускают матч
«Райо Вальекано»: Меркеланс Мартин — Мышечная травма.
«Вильярреал»: Морено Альберто — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «желтая субмарина» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Пчёлы» отстают на 11 очков.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 8. Разница мячей у обеих команд +1.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Райо Вальекано»: 1.00 — 1.11, дома 1.35 — 0.76.
«Вильярреал»: 1.57 — 0.97, в гостях 0.94 — 1.06.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
«Вильярреал» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 0:2, 3:1, 2:2, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев или ничья» с коэффициентом 2.05.