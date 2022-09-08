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сегодня, 19:33

Пропускают матч

«Интер»: Дальберт — Травма, Лукаку Ромелу — Травма бедра.

«Торино»: Бериша Этрит — Травма, Фарес Мохаммед — Травма колена, Миранчук Алексей — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Интер»: Ханданович Самир — Бастони Алессандро, де Врей Стефан, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Брозович Марцело, Дармиан Маттео, Думфрис Дензел, Чалханоглу Хакан — Джеко Эдин, Мартинес Лаутаро.

Запасные: Кордас Алекс, Онана Андре — Ачерби Франческо, Белланова Рауль, Госенс Робин, Д'Амброзио Данило, Димарко Федерико — Асллани Кристьян, Гальярдини Роберто, Мхитарян Генрих — Корреа Хоакин.



«Торино»: Милинкович-Савич Ваня — Буонджорно Алессандро, Джиджи Коффи, Родригес Рикардо — Влашич Никола, Войвода Мергим, Лазаро Валентино, Линетти Кароль, Лукич Саша, Радоньич Неманья — Санабрия Антонио.

Запасные: Бериша Этрит, Джемелло Лука, Зима Лукаш — Айна Ола, Синго Вильфрид, Шуурс Перр — Адопо Мишель, Баейе Брайан, Илкхан Эмирхан — Пеллегри Пьетро, Сек Демба.

Форма команд

На данный момент «быки» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Нерадзурри» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Торино» и «Интер» набрали соответственно 10 и 9 очков. Разница мячей +3 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Интер»: 2.20 — 1.60, дома 3.00 — 0.50.

«Торино»: 1.20 — 1.00, в гостях 1.67 — 1.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

«Интер» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:1, 1:0, 1:2, 4:2, 3:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:0, 1:2, 4:2, 3:1).

«Интер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:0, 1:2, 4:2, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.85.