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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Милан». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.37. Вероятность ничьи оценивается в 4.80, а поражение доступно по котировке 9.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.12, а за «верх» — 1.72.

Пропускают матч

«Милан»: Кьер Симон — Травма колена, Мальдини Даниэль — Травма.

«Болонья»: Домингес Николас — Травма, Майкл Кингсли — Травма спины, Сантандер Федерико — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Милан»: Меньян Мик — Калабрия Давиде, Калулу Пьер, Томори Фикайо, Эрнандес Тео — Беннасер Исмаэль, Кессье Франк, Леау Рафаэл, Мессиас Жуниор, Тонали Сандро — Жиру Оливье.

Запасные: Миранте Антонио, Тэтэрушану Чиприан — Балло-Туре Фоде, Габбиа Маттео, Романьоли Алессио, Флоренци Алессандро — Бакайоко Тьему, Крунич Раде, Салемакерс Алексис — Диас Браим, Ибрагимович Златан, Ребич Анте.



«Болонья»: Скорупски Лукаш — Медель Гари, Сумаоро Адама, Тете Артур — Дейкс Митчелл, Сванберг Маттиас, Хики Аарон, Шутен Йерди — Арнаутович Марко, Орсолини Риккардо, Сориано Роберто.

Запасные: Барди Франческо — Бинкс Луис, Бонифаци Кевин, Касиус Денсо, Мбайе Ибрахима — Аэбишер Мишель, Виола Николас — Бэрроу Муса, Виньято Эмануэль, Сансоне Никола, Сантандер Федерико, Фальчинелли Диего.

Форма команд

На данный момент «россонери» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Красно-синие» отстают на 33 очка.

За последние пять матчей «Милан» и «Болонья» набрали соответственно 11 и 5 очков. Разница мячей +3 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Милан»: 1.87 — 0.97, дома 1.53 — 0.80.

«Болонья»: 1.10 — 1.52, в гостях 1.00 — 1.86.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Милан» — победитель всех пяти последних очных встреч (2:4, 1:2, 2:0, 5:1, 2:3).

«Милан» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 5:1, 2:1, 2:1, 3:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:4, 1:2, 2:0, 5:1, 2:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:4, 1:2, 2:0, 5:1, 2:3).

«Милан» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:4, 1:2, 2:0, 5:1, 2:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.72.