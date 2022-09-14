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вчера, 22:33

Пропускают матч

«Салернитана»: Ловато Маттео — Травма лодыжки, Бохинен Эмиль — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Салернитана»: Сепе Луиджи — Бронн Дилан, Данилюк Флавиус, Дьёмбер Норберт — Вильена Тонни, Кандрева Антонио, Кулибали Мамаду, Маджоре Джулио, Маццокки Паскуале — Бонаццоли Федерико, Диа Булайе.

Запасные: Де Маттеис Якопо, Фьорилло Винченцо — Брадарич Домагой, Моток Андрей, Пирола Лоренцо — Иерволино Антонио, Капецци Леонардо, Кастанос Григорис, Самбиа Жуниор — Ботхейм Эрик, Валенсия Диего, Пёнтек Кшиштоф.



«Лечче»: Фальконе Владимиро — Баскиротто Федерико, Жендрей Валентен, Пеццелья Херман, Понграчич Марин — Гонсалес Николас, Хельгасон Торир, Юльманн Мортен — Банда Ламек, Ди Франческо Федерико, Чеесау Ассан.

Запасные: Блеве Марко, Бранколини Федерико — Галло Антонино, Лемменс Матс, Родригес Рикардо, Туйя Алессандро, Умтити Самюэль — Аскильдсен Кристоффер, Бистрович Кристиян, Блин Алексис — Коломбо Лоренцо, Листковски Марчин, Уден Реми.

Форма команд

На данный момент «тёмно-красные» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Волки» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Салернитана» и «Лечче» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей +4 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Салернитана»: 1.50 — 1.00, дома 2.00 — 1.00.

«Лечче»: 0.67 — 1.17, в гостях 0.33 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Лечче» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 1:1, 4:0, 1:2, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.22.