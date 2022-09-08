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вчера, 22:33

Пропускают матч

«Милан»: Флоренци Алессандро — Мышечная травма, Крунич Раде — Мышечная травма, Ибрагимович Златан — Травма колена, Ребич Анте — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Сампдория»: Аудеро Эмиль — Ауджелло Томмазо, Берешиньски Бартош, Колли Эбрима, Феррари Джанмарко — Габбьядини Маноло, Джуричич Филип, Квальярелла Фабио, Ринкон Томас, Сабири Абделхамид — Капуто Франческо.

Запасные: Равалья Никола — Амионе Бруно, Конти Андреа, Мурильо Джейсон, Мурру Никола — Верре Валерио, Виейра Роналдо, Вильяр Гонсало, Йепес Жерар, Лерис Мехди, Малагрида Лоренцо, Пуссетто Игнасио, Сеговиа Теласко, Уинкс Харри.



«Милан»: Меньян Мик — Калабрия Давиде, Калюлю Пьер, Томори Фикайо, Эрнандес Тео — Беннасер Исмаэль, де Кетеларе Шарль, Леау Рафаэл, Мессиас Жуниор, Тонали Сандро — Жиру Оливье.

Запасные: Миранте Антонио, Тэтэрушану Чиприан — Балло-Туре Фоде, Габбиа Маттео, Дест Сержиньо, Кьер Симон, Тиав Малик — Адли Ясин, Бакайоко Тьему, Вранк Астер, Диас Браим, Побега Томмазо, Салемакерс Алексис — Лазетич Марко, Ориги Дивок.

Форма команд

На данный момент «россонери» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дория» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Милан» и «Сампдория» набрали соответственно 11 и 2 очка. Разница мячей -7 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сампдория»: 0.40 — 1.80, дома 0.33 — 1.00.

«Милан»: 2.00 — 1.00, в гостях 0.50 — 0.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 0:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Милан» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:0, 0:1, 1:1, 1:2, 1:4).

«Милан» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 0:1, 1:1, 1:2, 1:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.53.