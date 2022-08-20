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сегодня, 05:33

Пропускают матч

«Спартак»: Мозес Виктор — Травма ахиллова сухожилия.

Форма команд

На данный момент «красно-белые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Бело-голубые» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Спартак» и «Динамо» набрали соответственно 13 и 9 очков. Разница мячей +6 и +11 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Динамо»: 2.00 — 0.80, дома 1.67 — 0.33.

«Спартак»: 2.80 — 0.60, в гостях 2.33 — 0.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Спартак» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 1:2, 2:0, 0:2, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «ничья» с коэффициентом 3.75.

Материалы по матчу

Колыванов: «„Динамо“ захочет отомстить „Спартаку“ за поражение в Кубке», Кечинов: «Настрой у „Динамо“ на матч со „Спартаком“ будет сумасшедшим», Мостовой: «„Спартак“ — небольшой фаворит матча против „Динамо“», «Динамо» закроется от «Спартака». Подопечных Гильермо Абаскаля ждет трудный матч в московском дерби, Гранат рассказал, как изменился «Спартак»

И другие.