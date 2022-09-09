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«Химки» — «Крылья Советов» прогноз

сегодня, 10:33
Глушаков

Пропускают матч

«Крылья Советов»: Костанса Фернандо — Травма, Иванисеня Дмитрий — Травма.

Форма команд

На данный момент гости на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Крылья Советов» и «Химки» набрали соответственно 5 и 3 очка. Разница мячей -8 и -2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Химки»: 1.25 — 2.00, дома 1.25 — 1.75.
«Крылья Советов»: 1.13 — 1.50, в гостях 1.75 — 1.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (4:1, 3:0, 0:4, 2:0, 0:2).

«Крылья Советов» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:1, 3:0, 0:4, 2:0, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «ничья» с коэффициентом 3.55.

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