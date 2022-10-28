1666942384

вчера, 10:33

Пропускают матч

«Локомотив»: Фассон Лукас — Травма, Жемалетдинов Рифат — Травма ахиллова сухожилия.

ЦСКА : Дивеев Игорь — Травма.

Форма команд

На данный момент «армейцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» отстают на 14 очков.

За последние пять матчей ЦСКА и «Локомотив» набрали соответственно 6 и 3 очка. Разница мячей -8 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Локомотив»: 1.21 — 2.07, дома 1.86 — 2.00.

ЦСКА : 2.00 — 1.07, в гостях 1.14 — 1.14.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Пять очных встреч

«Локомотив» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 1:2, 3:0, 2:0, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 3.95.

Материалы по матчу