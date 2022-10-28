Пропускают матч
«Локомотив»: Фассон Лукас — Травма, Жемалетдинов Рифат — Травма ахиллова сухожилия.
ЦСКА: Дивеев Игорь — Травма.
Форма команд
На данный момент «армейцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» отстают на 14 очков.
За последние пять матчей ЦСКА и «Локомотив» набрали соответственно 6 и 3 очка. Разница мячей -8 и 0 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Локомотив»: 1.21 — 2.07, дома 1.86 — 2.00.
ЦСКА: 2.00 — 1.07, в гостях 1.14 — 1.14.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.
Пять очных встреч
«Локомотив» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 1:2, 3:0, 2:0, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 3.95.
Материалы по матчу
«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (29.10.2022), Два московских дерби и «Зенит» в Краснодаре. Впереди мощный 15-й тур, РПЛ подошла к экватору, Агент Кучаева: «Надеемся, что Константин будет готов к матчу против „Локо“»