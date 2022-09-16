Пропускают матч
«Крылья Советов»: Костанса Фернандо — Травма, Иванисеня Дмитрий — Травма.
Форма команд
На данный момент хозяева на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 9 очков.
За последние пять матчей «Ростов» и «Крылья Советов» набрали соответственно 11 и 6 очков. Разница мячей +4 и 0 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ростов»: 1.89 — 1.22, дома 1.80 — 1.00.
«Крылья Советов»: 1.00 — 1.33, в гостях 1.40 — 1.40.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 4:2, 0:0, 1:0, 1:0).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 4:2, 0:0, 1:0, 1:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.95.
Материалы по матчу
Тихонов: «„Ростов“ великолепно проводит начало сезона», «Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (17.09.2022), Испытание «Зенита» гостевым матчем, проблемные «Спартак» и «Локомотив». Это ждет нас в 10-м туре РПЛ