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вчера, 13:33

Пропускают матч

«Ростов»: Медведев Никита — Травма.

«Урал»: Цулукидзе Лука — Травма, Шатов Олег — Травма.

Форма команд

На данный момент хозяева на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 15 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 12. Разница мячей у обеих команд +3.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ростов»: 1.92 — 1.42, дома 2.00 — 1.14.

«Урал»: 0.92 — 1.83, в гостях 1.00 — 1.80.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:4, 1:1, 1:0, 1:0, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.84.

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