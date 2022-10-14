Пропускают матч
«Ростов»: Медведев Никита — Травма.
«Урал»: Цулукидзе Лука — Травма, Шатов Олег — Травма.
Форма команд
На данный момент хозяева на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 15 очков.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 12. Разница мячей у обеих команд +3.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ростов»: 1.92 — 1.42, дома 2.00 — 1.14.
«Урал»: 0.92 — 1.83, в гостях 1.00 — 1.80.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:4, 1:1, 1:0, 1:0, 0:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.84.
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