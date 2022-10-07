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вчера, 18:33

Пропускают матч

«Сочи»: Ангбан Викторьен — Травма колена.

«Локомотив»: Фассон Лукас — Травма, Жемалетдинов Рифат — Травма ахиллова сухожилия.

Форма команд

На данный момент хозяева на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей «Сочи» и «Локомотив» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей 0 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сочи»: 1.64 — 1.82, дома 2.20 — 1.00.

«Локомотив»: 1.36 — 2.00, в гостях 0.60 — 2.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:2, 2:1, 1:3, 3:1, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:2, 2:1, 1:3, 3:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.59.

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