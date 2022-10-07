Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Сочи» — «Локомотив» прогноз

вчера, 18:33
Педриньо

Пропускают матч

«Сочи»: Ангбан Викторьен — Травма колена.
«Локомотив»: Фассон Лукас — Травма, Жемалетдинов Рифат — Травма ахиллова сухожилия.

Форма команд

На данный момент хозяева на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей «Сочи» и «Локомотив» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей 0 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Сочи»: 1.64 — 1.82, дома 2.20 — 1.00.
«Локомотив»: 1.36 — 2.00, в гостях 0.60 — 2.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:2, 2:1, 1:3, 3:1, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:2, 2:1, 1:3, 3:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.59.

Материалы по матчу

Д. Билялетдинов: «За „Локомотив“ в матче с „Сочи“ тревожно», «Локомотив» стучится в Первую лигу, «Спартаку» надо дотянуться до топ-3. Расклады 12-го тура РПЛ, «Сочи» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (08.10.2022)

Бразилия — фаворит чемпионата мира 2022 года в Катаре
02 июня Фото
Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021

Все комментарии

Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 