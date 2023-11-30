АЕК — «Брайтон». Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

1701326940

сегодня, 09:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.03. Победа АЕК оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 за 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

АЕК на данный момент занимает только третье место в группе и имеет в своем активе четыре балла. Чтобы пройти дальше, греческому клубу нужна только победа , чтобы обойти соперника по личным встречам. Матч не лишен интриги и обещает быть очень интересным. Два последних матча АЕК завершились победами над «ПАС Янина» (1:0) и «Ламией» (3:0).

«Брайтон» в нынешнем сезоне выступает крайне нестабильно, но в группе Лиги Европы имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. Сейчас у подопечных Де Дзерби семь набранных баллов и чтобы занять второе место достаточно не проиграть последний матч, а в случае осечки «Марселя» и вовсе можно выйти сразу в 1/8 финала турнира. В прошлом туре АПЛ «Брайтон» одолел на выезде «Ноттингем Форест» (3:2), а ранее поделил очки с «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

Информация для ставок

АЕК проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах Четыре из пяти выездных матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»

В матче первого круга между клубами сильнее оказался АЕК (3:2)

(3:2) «Брайтон» не проигрывает уже шесть матчей подряд

Прогноз

«Брайтон» уже недооценил один раз греческий клуб и сейчас будет играть внимательнее и прагматично. Предполагаем, что поединок завершится вничью, а сделать на это ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.