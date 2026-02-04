«Фулхэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770223848

вчера, 19:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Фулхэм» – «Эвертон», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Фулхэм»

«Фулхэм» является крепкой командой, которая не уступает в физических данных большинству соперников, но ей часто не хватает хорошей реализации и даже иногда везения. Клуб из Лондона занимает девятое место и опережает «Эвертон» лишь по большему количеству забитых мячей, ведь оба клуба идут с разницей (-1). В домашней игре у хозяев будет больше шансов на победу, но их нужно еще реализовать.

1 февраля «Фулхэм» проиграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (2:3), а 24 января на своем поле обыграл «Брайтон» (2:1).

«Эвертон»

«Эвертон» в последнее время не радует болельщиков частыми победами, однако за счет ничейных результатов даже держится в первой десятке АПЛ . В личной встрече с прямым конкурентом за более высокие места, «ириски» играют на выезде, но постараются поймать и свои шансы, которые помогли бы завершить ее с хорошим настроением и набранными баллами или баллом.

31 января «Эвертон» сыграл вничью на выезде с «Брайтоном» (1:1), а ранее поделил очки с «Лидсом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Фулхэм» – 2.1

Ничья – 3.2

Победит «Эвертон» – 3.75

Статистика

«Фулхэм» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

«Эвертон» уступил лишь в одной игре из восьми последних на выезде

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Фулхэма», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.1. Команда играет на своем поле и постарается первой отличиться в воротах соперника, что даст преимущество и уверенность, чтобы довести поединок до победы.