«Фулхэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Фулхэм» – «Эвертон», который состоится 7 февраля 2026 года.
«Фулхэм»
«Фулхэм» является крепкой командой, которая не уступает в физических данных большинству соперников, но ей часто не хватает хорошей реализации и даже иногда везения. Клуб из Лондона занимает девятое место и опережает «Эвертон» лишь по большему количеству забитых мячей, ведь оба клуба идут с разницей (-1). В домашней игре у хозяев будет больше шансов на победу, но их нужно еще реализовать.
1 февраля «Фулхэм» проиграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (2:3), а 24 января на своем поле обыграл «Брайтон» (2:1).
«Эвертон»
«Эвертон» в последнее время не радует болельщиков частыми победами, однако за счет ничейных результатов даже держится в первой десятке АПЛ. В личной встрече с прямым конкурентом за более высокие места, «ириски» играют на выезде, но постараются поймать и свои шансы, которые помогли бы завершить ее с хорошим настроением и набранными баллами или баллом.
31 января «Эвертон» сыграл вничью на выезде с «Брайтоном» (1:1), а ранее поделил очки с «Лидсом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Фулхэм» – 2.1
- Ничья – 3.2
- Победит «Эвертон» – 3.75
Статистика
- «Фулхэм» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Эвертон» уступил лишь в одной игре из восьми последних на выезде
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Фулхэма», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.1. Команда играет на своем поле и постарается первой отличиться в воротах соперника, что даст преимущество и уверенность, чтобы довести поединок до победы.