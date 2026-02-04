«Вольфсбург» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770236479

вчера, 23:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Вольфсбург» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 7 февраля 2026 года.

«Вольфсбург»

Команда побеждает крайне редко и само качество футбола оставляет желать лучшего. «Вольфсбург» на данный момент располагается лишь на 14 месте с 19 баллами и на один пункт опережает зону вылета. Такое «соседство» не нравится болельщиками, и они ждут пока их любимый клуб очнется и начнет набирать баллы. В игре с «Боруссией» Дортмунд это сделать будет нелегко, но шансы забить даже такому сопернику есть всегда.

30 января «Вольфсбург» проиграл «Кельну» (0:1), а 24 января уступил на выезде и «Майнцу» (1:3).

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» неважно завершились групповой этап Лиги чемпионов, но прошли в топ-24, а в чемпионате Германии, наоборот, наблюдается серия побед. «Боруссия» Дортмунд идет на втором месте с 45 баллами и ей удалось до шести очков сократить расстояние до «Баварии» благодаря осечкам чемпиона страны, поэтому гости максимально мотивированы побороться в этом сезоне за золотые медали.

1 февраля «Боруссия» Дортмунд вырвала победу у «Хайденхайма» (3:2), а 28 января в Лиге чемпионов проиграла «Интеру» (0:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Вольфсбург» – 4.3

Ничья – 4.1

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.75

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Вольфсбург» завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Дортмунд выиграла пять из десяти выездных встреч во всех турнирах

«Боруссия» выиграла три последних поединка подряд с «Вольфсбургом»

Прогноз

Поставить на победу гостей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.75. «Боруссия» Дортмунд почувствовала, что «Бавария» дала небольшую слабину и постарается ей воспользоваться в надежде, что удастся сократить расстояние еще больше.