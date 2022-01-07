«Алавес» — «Атлетик» Бильбао.  Прогноз на матч Примеры (09.01.2022)

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вчера, 19:00

«Алавес» 9 января 2022 года примет на стадионе «Мендисорротца» «Атлетик» из Бильбао. Эта игра пройдет в рамках 20-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Атлетик». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.02. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа «Алавеса» в 3.80. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.02.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Алавес» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба — 16 баллов. У команды четыре победы, четыре ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Алавес» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» 1:1, а также уступил «Вильярреалу» 5:2 и проиграл «Райо Вальекано» 2:0.

У «Атлетика» из Бильбао в нынешнем сезоне десятая строчка в турнирной таблице. В активе басков — 27 баллов. У команды шесть побед, девять ничьих и пять поражений. Коллектив забил 20 мячей и пропустил 17 голов. В последних встречах «львы» обыграли «Осасуну» 1:3, а также уступили «Реалу» из Мадрида 1:2 и выиграли у «Бетиса» 3:2. «Атлетик» Марселино Гарсии Тораля показывает неплохой уровень игры в последнее время и может удивить поклонников в грядущей встрече.

Информация для ставок

«Атлетик» выиграл три матча из последних пяти

«Алавес» не может выиграть шесть игр кряду

У «Атлетика» шесть забитых мячей в трех последних играх

Прогноз

В этой игре букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.30. В последнее время «Атлетик» много забивает, поэтому ставка выглядит логично. Львы могут выиграть этот матч даже не пропустив гол. Гости — фавориты этого матча.