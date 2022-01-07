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«Алавес» — «Атлетик» Бильбао.  Прогноз на матч Примеры (09.01.2022)

вчера, 19:00

«Алавес» 9 января 2022 года примет на стадионе «Мендисорротца» «Атлетик» из Бильбао. Эта игра пройдет в рамках 20-го тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.203.531.95
Фонбет 3.80 3.45 2.02
Мелбет 4.24 3.52 2.02
1XBET 4.18 3.56 2.01

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Атлетик». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.02. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа «Алавеса» в 3.80. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.02.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Алавес» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба — 16 баллов. У команды четыре победы, четыре ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 30 мячей. В последних встречах «Алавес» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» 1:1, а также уступил «Вильярреалу» 5:2 и проиграл «Райо Вальекано» 2:0.

У «Атлетика» из Бильбао в нынешнем сезоне десятая строчка в турнирной таблице. В активе басков — 27 баллов. У команды шесть побед, девять ничьих и пять поражений. Коллектив забил 20 мячей и пропустил 17 голов. В последних встречах «львы» обыграли «Осасуну» 1:3, а также уступили «Реалу» из Мадрида 1:2 и выиграли у «Бетиса» 3:2. «Атлетик» Марселино Гарсии Тораля показывает неплохой уровень игры в последнее время и может удивить поклонников в грядущей встрече.

Информация для ставок

«Атлетик» выиграл три матча из последних пяти
«Алавес» не может выиграть шесть игр кряду
У «Атлетика» шесть забитых мячей в трех последних играх

Прогноз

В этой игре букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.30. В последнее время «Атлетик» много забивает, поэтому ставка выглядит логично. Львы могут выиграть этот матч даже не пропустив гол. Гости — фавориты этого матча.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.70 1.66 2.30 1.33 3.46
Мелбет 1.69 2.37
1XBET 1.74 2.27
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:10
Гости не проиграют
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