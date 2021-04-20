«Алавес» — «Вильярреал». Прогноз на матч испанской Примеры (21.04.2021)

«Алавес» примет «Вильярреал» на своем поле в рамках очередного тура Примеры 21 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на поединок.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Вильярреал». Поставить на победу «подлодки» можно по коэффициенту 1.94. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60 и на победу «Алавеса» за 4.10.
Форма команд
«Алавес» набрал 27 баллов и идет на 16-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл шесть поединков, девять раз сыграл вничью и проиграл в 16 матчах. В последних матчах игру «Алавеса» сложно назвать привлекательной даже для болельщиков этого клуба. Команда регулярно теряет очки и лишь недавно смогла прервать серию без побед.
«Вильярреал» набрал 49 баллов и идет на пятой строчке в турнирной таблице. Команда здорово играет при Унаи Эмери — у клуба 12 побед, 13 ничьих и шесть поражений. «Вильярреал» в последних матчах находится в невероятной форме, а в поединке против аутсайдера в лице «Алавеса» у этой команды будет еще один шанс завоевать три драгоценных очка, которые очень нужны для участия в еврокубках.
Информация для ставок
- У «Вильярреала» 14 забитых мячей в последних пяти матчах
- «Вильярреал» выиграл восемь матчей из последних десяти во всех турнирах
- «Алавес» выиграл один матч из последних пяти
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на то, что в этом матче будет гол с 61-й по 75-ю минуту — 2.80.
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