«Алавес» — «Вильярреал». Прогноз на матч испанской Примеры (21.04.2021)

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вчера, 15:55

«Алавес» примет «Вильярреал» на своем поле в рамках очередного тура Примеры 21 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Вильярреал». Поставить на победу «подлодки» можно по коэффициенту 1.94. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60 и на победу «Алавеса» за 4.10.

Форма команд

«Алавес» набрал 27 баллов и идет на 16-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл шесть поединков, девять раз сыграл вничью и проиграл в 16 матчах. В последних матчах игру «Алавеса» сложно назвать привлекательной даже для болельщиков этого клуба. Команда регулярно теряет очки и лишь недавно смогла прервать серию без побед.

«Вильярреал» набрал 49 баллов и идет на пятой строчке в турнирной таблице. Команда здорово играет при Унаи Эмери — у клуба 12 побед, 13 ничьих и шесть поражений. «Вильярреал» в последних матчах находится в невероятной форме, а в поединке против аутсайдера в лице «Алавеса» у этой команды будет еще один шанс завоевать три драгоценных очка, которые очень нужны для участия в еврокубках.

Информация для ставок

У «Вильярреала» 14 забитых мячей в последних пяти матчах

«Вильярреал» выиграл восемь матчей из последних десяти во всех турнирах

«Алавес» выиграл один матч из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на то, что в этом матче будет гол с 61-й по 75-ю минуту — 2.80.