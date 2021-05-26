«Альбасете» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

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сегодня, 21:49

«Альбасете» сыграет с «Фуэнлабрадой» в последнем туре испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 30 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Альбасете» не показывает хорошего футбола, клуб играет плохо и вылетит, даже если выиграет этот матч. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущее противостояние в Испании.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом выглядит «Фуэнлабрада». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.48. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу хозяев поля по коэффициенту 3.00.

Форма команд

«Альбасете» ужасно провел этот сезон. Клуб находится на 22-й строчке в турнирной таблице Сегунды и играет очень плохо. Команда набрала 38 баллов. В активе этого клуба девять побед, 11 ничьих и 21 поражение. Также команда забила 29 голов и пропустила 51 мяч. В последних поединках «Альбасете» играет все так же плохо, команда вылетит после этого матча, даже если сможет выиграть или сыграет вничью.

«Фуэнлабрада» неплохо играет в этом сезоне. Команда набрала 51 пункт и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 11 побед, 18 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 43 мяча и пропустил 45 голов. В последних играх «Фуэнлабрада» показывает футбол плохого уровня, но команда уже спасла себя от вылета, она наслаждается последними матчами и может позволить терять очки в любой из встреч.

Информация для ставок

«Фуэнлабрада» не побеждает четыре матча подряд

«Альбасете» не может победить вот уже три матча кряду

«Фуэнлабрада» пропустила шесть голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — гол с 31-й по 45-ю минуту по коэффициенту 2.80. Также можно сделать ставку на то, что каждая команда забьет меньше 1,5 гола по коэффициенту 2.20.