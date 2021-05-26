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«Альбасете» — «Фуэнлабрада». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

сегодня, 21:49

«Альбасете» сыграет с «Фуэнлабрадой» в последнем туре испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 30 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Альбасете» не показывает хорошего футбола, клуб играет плохо и вылетит, даже если выиграет этот матч. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущее противостояние в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 3.00 3.20 2.45
Мелбет 2.94 3.30 2.47

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом выглядит «Фуэнлабрада». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.48. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу хозяев поля по коэффициенту 3.00.

Форма команд

«Альбасете» ужасно провел этот сезон. Клуб находится на 22-й строчке в турнирной таблице Сегунды и играет очень плохо. Команда набрала 38 баллов. В активе этого клуба девять побед, 11 ничьих и 21 поражение. Также команда забила 29 голов и пропустила 51 мяч. В последних поединках «Альбасете» играет все так же плохо, команда вылетит после этого матча, даже если сможет выиграть или сыграет вничью.

«Фуэнлабрада» неплохо играет в этом сезоне. Команда набрала 51 пункт и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 11 побед, 18 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 43 мяча и пропустил 45 голов. В последних играх «Фуэнлабрада» показывает футбол плохого уровня, но команда уже спасла себя от вылета, она наслаждается последними матчами и может позволить терять очки в любой из встреч.

Информация для ставок

  • «Фуэнлабрада» не побеждает четыре матча подряд
  • «Альбасете» не может победить вот уже три матча кряду
  • «Фуэнлабрада» пропустила шесть голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — гол с 31-й по 45-ю минуту по коэффициенту 2.80. Также можно сделать ставку на то, что каждая команда забьет меньше 1,5 гола по коэффициенту 2.20.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.84 2.07
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