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«Альбасете» — «Спортинг». Прогноз на матч испанской Сегунды (20.02.2021)

сегодня, 02:58

«Альбасете» в рамках 26-го тура Сегунды примет у себя хихонский «Спортинг». Поединок запланирован на 20 февраля 2021 года. «Спортинг» хорош в нынешнем сезоне и вполне может оформить выход в Примеру, но с помощью плей-офф. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.862.842.37
Fonbet 3.75 2.85 2.30
Лига ставок 3.65 2.80 2.27
Pin-up 3.50 2.90 2.28

Ставки букмекеров

В этом поединке можно поставить на победу «Спортинга» с коэффициентом 2.35. Ничейный исход представлен котировкой 2.90, ставка на победу «Альбасете» составляет 3.60.

Форма команд

«Альбасете» находится на 20-й строчке в таблице, у клуба 24 пункта в активе и шесть побед в сезоне. Команда забила всего 17 мячей и пропустила 31 гол. Последние матчи «Альбасете» проводит не лучшим образом и рискует вылететь из второй лиги по итогам сезона.

«Спортинг» занимает пятую строчку в таблице и имеет в активе 43 балла. У хихонского клуба есть неплохие шансы на то, чтобы попасть в Примеру, пятое место дает возможность принять участие в плей-офф за выход в высший дивизион. В нынешнем сезоне «Спортинг» забил 26 голов и пропустил 17 мячей, в активе у команды 12 победных матчей. Последние поединки «Спортинг» проводит неплохо, в игре команды чувствуется уверенность.

Информация для ставок

  • «Спортинг» не проиграл в четырех из пяти последних матчей
  • «Альбасете» проиграл в двух из пяти последних матчей
  • «Спортинг» выиграл 4 выездных матча из 12 в этом сезоне

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что свой первый гол «Альбасете» забьет в первом тайме с коэффициентом 2.75. Также можно поставить на то, что последний гол в матче будет забит именно «Альбасете» по коэффициенту 2.47.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Челси».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.862.842.37
Fonbet 3.75 2.85 2.30
Лига ставок 3.65 2.80 2.27
Pin-up 3.50 2.90 2.28
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