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«Алмере Сити» — «Эммен». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (11.02.2022)

вчера, 16:48

11 февраля 2022 года состоится поединок «Алмере Сити — Эммен». Игра пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Нидерландов.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.943.771.92
Мелбет 3.84 3.88 1.89
1XBET 3.84 3.88 1.89

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Эммен». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.87. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Алмере Сити» в 3.70. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.58.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Алмере Сити» выглядит очень плохо. Команда идет на последней, 20-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 19 пунктов. У коллектива четыре победы, семь ничьих и 14 поражений. Клуб забил 36 мячей и пропустил 55 голов. В последних матчах «Алмере Сити» играет ужасно и часто теряет очки — ничейный исход с «Дордрехтом» со счетом 2:2, а также с «Телстаром» 0:0 и поражение от «Графсхапа» 1:0.

«Эммен» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 51 балл. У команды 16 побед, три ничьих и пять поражений. Коллектив забил 38 голов и пропустил 16 мячей. В последних встречах «Эммен» выглядит очень хорошо и активно набирает драгоценные баллы в Первом дивизионе Нидерландов по футболу — победы над «Осс» со счетом 3:1, а также над «Эксельсиором» 0:1 и и над «Бредой» 2:0.

Информация для ставок

  • «Эммен» выиграл пять игр кряду
  • «Алмере Сити» не может выиграть вот уже семь игр кряду
  • У «Эммена» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет больше 3.5 по коэффициенту 2.55. В чемпионате Нидерландов, даже в Первом дивизионе забивают неприлично много, этот матч не станет исключением.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.72 1.70 2.16
Мелбет 2.19 1.75
1XBET 2.19 1.75
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:36
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 20:53
Гости не проиграют
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