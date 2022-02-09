«Алмере Сити» — «Эммен». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (11.02.2022)

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вчера, 16:48

11 февраля 2022 года состоится поединок «Алмере Сити — Эммен». Игра пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Нидерландов.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Эммен». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.87. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Алмере Сити» в 3.70. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.58.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Алмере Сити» выглядит очень плохо. Команда идет на последней, 20-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 19 пунктов. У коллектива четыре победы, семь ничьих и 14 поражений. Клуб забил 36 мячей и пропустил 55 голов. В последних матчах «Алмере Сити» играет ужасно и часто теряет очки — ничейный исход с «Дордрехтом» со счетом 2:2, а также с «Телстаром» 0:0 и поражение от «Графсхапа» 1:0.

«Эммен» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 51 балл. У команды 16 побед, три ничьих и пять поражений. Коллектив забил 38 голов и пропустил 16 мячей. В последних встречах «Эммен» выглядит очень хорошо и активно набирает драгоценные баллы в Первом дивизионе Нидерландов по футболу — победы над «Осс» со счетом 3:1, а также над «Эксельсиором» 0:1 и и над «Бредой» 2:0.

Информация для ставок

«Эммен» выиграл пять игр кряду

«Алмере Сити» не может выиграть вот уже семь игр кряду

У «Эммена» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет больше 3.5 по коэффициенту 2.55. В чемпионате Нидерландов, даже в Первом дивизионе забивают неприлично много, этот матч не станет исключением.