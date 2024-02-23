«Альмерия» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.02.2024)

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вчера, 19:36

Ставки букмекеров

Букмекеры дают небольшое предпочтение гостям в этой игре. Сделать ставку на победу «Жироны» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Выбрать победителем «Альмерию» возможно за 4.6, а ничейный результат котируется по коэффициенту 4.05.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.77. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.08. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

«Альмерия» последний раз выигрывала еще в конце октября прошлого года, поэтому положение команды можно назвать критическим. Коллектив идет на последнем месте с восемью баллами и даже от ближайшего соперника отстает на шесть пунктов. Чтобы спасти ситуацию, необходимо набирать очки прямо сейчас. Два последних матча «Альмерии» завершились ничьими с «Гранадой» (1:1) и «Атлетиком» (0:0).

«Атлетико» в последних матчах чаще проигрывает, однако настрой у подопечных Симеоне боевой. Команда идет на четвертом месте в Ла Лиге с 51 баллом и отстает от «Барселоны» на три пункта. В предстоящей встречи гости не имеют права терять очки с аутсайдером или могут теоретически опуститься на пятую позицию. В прошлой игре «Атлетико» проиграл «Интеру» в рамках Лиги чемпионов (0:1), а ранее разгромил на своем поле «Лас-Пальмас» (5:0).

Информация для ставок

«Альмерия» проиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Атлетико» выиграл только три матча из десяти последних на выезде

«Альмерия» проиграла шесть из десяти последних встреч с «Атлетико»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

На данный момент между клубами большая пропасть и вряд ли у кого-нибудь возникают сомнения в победе «матрасников» Сделать ставку на победу «Атлетико» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.