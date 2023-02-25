Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Альмерия» – «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (26.02.2023)

сегодня, 14:00
Барселона

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43. В случае победы «Альмерии», зайдет коэффициент 6.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.975.011.47
Лига Ставок 6.60 4.80 1.47
1XBET 7.20 5.05 1.47

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Альмерия» не может набрать очки уже в нескольких турах подряд и уже практически опустилась в зону вылета. Команда имеет в своем активе лишь 22 балла и тренерскому штабу необходимо вносить изменения в тренировочный процесс чтобы исправить ситуацию. В игре с «Барселоной» даже ничья стала бы хорошим достижением для хозяев. Два последних матча «Альмерии» завершились поражением «Бетису» (2:3) и разгромом от «Жироны» (2:6).

«Барселона» покинула Лигу Европы, так и не успев порадовать болельщиков победами и теперь может сосредоточиться на завоевании титула чемпиона Испании. «Сине-грантовые» лидируют в Ла Лиге и опережают мадридский «Реал» на восемь баллов. В игре с аутсайдером от каталонцев ждут исключительно победы, которая как минимум сохранит отрыв от конкурента. Два последних матча «Барселоны» завершились поражением от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и победой над «Кадисом» (2:0).

Информация для ставок

  • «Альмерия» выиграла только два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Барселона» одержала девять побед в десяти выездных поединках за последнее время
  • «Альмерия» проиграла каталонскому клубу девять из десяти последних встреч
  • Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Альмерия» играет очень нестабильно и вряд ли сможет создать проблемы лидеру чемпионата Испании. Рекомендуем сделать ставку на победу «Барселоны» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.09 1.27 2.44 1.62 1.92 1.99
Лига Ставок 2.33 1.59 1.84 1.94
1XBET 2.44 1.65
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:13
Победа гостей и тб 2,5 !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 