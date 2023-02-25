«Альмерия» – «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (26.02.2023)

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сегодня, 14:00

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.43. В случае победы «Альмерии», зайдет коэффициент 6.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Альмерия» не может набрать очки уже в нескольких турах подряд и уже практически опустилась в зону вылета. Команда имеет в своем активе лишь 22 балла и тренерскому штабу необходимо вносить изменения в тренировочный процесс чтобы исправить ситуацию. В игре с «Барселоной» даже ничья стала бы хорошим достижением для хозяев. Два последних матча «Альмерии» завершились поражением «Бетису» (2:3) и разгромом от «Жироны» (2:6).

«Барселона» покинула Лигу Европы, так и не успев порадовать болельщиков победами и теперь может сосредоточиться на завоевании титула чемпиона Испании. «Сине-грантовые» лидируют в Ла Лиге и опережают мадридский «Реал» на восемь баллов. В игре с аутсайдером от каталонцев ждут исключительно победы, которая как минимум сохранит отрыв от конкурента. Два последних матча «Барселоны» завершились поражением от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и победой над «Кадисом» (2:0).

Информация для ставок

«Альмерия» выиграла только два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барселона» одержала девять побед в десяти выездных поединках за последнее время

«Альмерия» проиграла каталонскому клубу девять из десяти последних встреч

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Альмерия» играет очень нестабильно и вряд ли сможет создать проблемы лидеру чемпионата Испании. Рекомендуем сделать ставку на победу «Барселоны» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.