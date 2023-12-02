«Альмерия» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (03.12.2023)

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сегодня, 16:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бетис». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Альмерии» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Альмерия» не радует своих болельщиков хорошими результатами и за последние пять туров Ла Лиги смогла победить всего один раз. Команда занимает последнее место в турнирной таблице и набрала всего три очка. Команда отстает на четыре пункта от ближайшего соперника и обязана набирать очки в предстоящих поединках, чтобы исправить ситуацию. Два последних матча «Альмерия» проиграла на выезде «Хетафе» (1:2) и уступила «Реалу» Сосьедад (1:3).

«Бетис» борется за попадание в зону еврокубков и перед стартом очередного тура занимает седьмое место с 24 баллами. «Зелено-белые» отстают от ближайшего соперника на один балл и постараются добиться победы на поле аутсайдера. В прошлом матче в рамках Лиги Европы «Бетис» проиграл на выезде «Спарте» (0:1), а ранее на своем поле переиграл в чемпионате «Лас-Пальмас» (1:0).

Информация для ставок

«Альмерия» проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

·«Бетис» уступил лишь в одном поединке из последних десяти поединков

Прогноз

«Альмерия» находится в очень плохой форме и вряд ли сможет отобрать очки у мотивированного «Бетиса». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.