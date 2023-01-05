«Альмерия» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (08.01.2023)

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вчера, 18:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Реал» Сосьедад. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Альмерии» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Альмерия» набрала семь очков в пяти последних турах Ла Лиги, что является средним результатом для коллектива, цель которого сохранить место в главном чемпионате Испании. Перед стартом очередного матча клуб занимает 13 место с 17 очками и рассчитывает зацепиться за очки в этой встрече. В двух последних матчах «Альмерия» сыграла вничью с «Кадисом» (1:1), а в товарищеской встрече обыграла «Лацио» (2:0).

«Реал» Сосьедад после перерыва на чемпионат мира свои официальные матчи исключительно выигрывал, однако существенно отстает от двух лидеров Ла Лиги. Команда идет третьей с 29 баллами, а разрыв с «Реалом» и «Барселоной» также составляет девять пунктов. В случае победы, гостям удастся сохранить свою позицию, а может и приблизиться к конкурентам. В прошлом туре «Реал» Сосьедад уверенно обыграл «Осасуну» в чемпионате (2:0), а в кубке страны минимально одолел «Логронес» (1:0)

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде

Восемь из девяти матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

·Восемь последних матчей «Альмерии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды часто играют между собой в результативный футбол, поэтому предполагаем, что в этой игре будет забито много голов. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.