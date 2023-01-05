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«Альмерия» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (08.01.2023)

вчера, 18:42
Альмерия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Реал» Сосьедад. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Альмерии» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.473.351.99
Мелбет 3.98 3.46 2.10
1XBET 4.22 3.56 2.01

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Альмерия» набрала семь очков в пяти последних турах Ла Лиги, что является средним результатом для коллектива, цель которого сохранить место в главном чемпионате Испании. Перед стартом очередного матча клуб занимает 13 место с 17 очками и рассчитывает зацепиться за очки в этой встрече. В двух последних матчах «Альмерия» сыграла вничью с «Кадисом» (1:1), а в товарищеской встрече обыграла «Лацио» (2:0).

«Реал» Сосьедад после перерыва на чемпионат мира свои официальные матчи исключительно выигрывал, однако существенно отстает от двух лидеров Ла Лиги. Команда идет третьей с 29 баллами, а разрыв с «Реалом» и «Барселоной» также составляет девять пунктов. В случае победы, гостям удастся сохранить свою позицию, а может и приблизиться к конкурентам. В прошлом туре «Реал» Сосьедад уверенно обыграл «Осасуну» в чемпионате (2:0), а в кубке страны минимально одолел «Логронес» (1:0)

Информация для ставок

  • «Реал» Сосьедад выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде
  • Восемь из девяти матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • ·Восемь последних матчей «Альмерии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды часто играют между собой в результативный футбол, поэтому предполагаем, что в этой игре будет забито много голов. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.79 2.20
1XBET 1.84 2.12
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:17
Победа команды гостей или ничья в этом матче. Удачи
Сварожич
Сварожич
вчера в 19:43
Думаю, что нас ожидает вязкий матч и много голов мы не увидим
Гость
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