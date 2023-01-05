«Альмерия» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (08.01.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Реал» Сосьедад. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Альмерии» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.
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08 января 2023, 16:00
воскресенье
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Альмерия» набрала семь очков в пяти последних турах Ла Лиги, что является средним результатом для коллектива, цель которого сохранить место в главном чемпионате Испании. Перед стартом очередного матча клуб занимает 13 место с 17 очками и рассчитывает зацепиться за очки в этой встрече. В двух последних матчах «Альмерия» сыграла вничью с «Кадисом» (1:1), а в товарищеской встрече обыграла «Лацио» (2:0).
«Реал» Сосьедад после перерыва на чемпионат мира свои официальные матчи исключительно выигрывал, однако существенно отстает от двух лидеров Ла Лиги. Команда идет третьей с 29 баллами, а разрыв с «Реалом» и «Барселоной» также составляет девять пунктов. В случае победы, гостям удастся сохранить свою позицию, а может и приблизиться к конкурентам. В прошлом туре «Реал» Сосьедад уверенно обыграл «Осасуну» в чемпионате (2:0), а в кубке страны минимально одолел «Логронес» (1:0)
Информация для ставок
- «Реал» Сосьедад выиграл восемь из десяти последних матчей на выезде
- Восемь из девяти матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
- ·Восемь последних матчей «Альмерии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды часто играют между собой в результативный футбол, поэтому предполагаем, что в этой игре будет забито много голов. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.