«Альмерия» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.01.2024)

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вчера, 16:15

Ставки букмекеров

Букмекеры дают небольшое предпочтение гостям в этой игре. Сделать ставку на победу «Жироны» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок. Выбрать победителем «Альмерию» возможно за 4.7, а ничейный результат котируется по коэффициенту 4.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Альмерия» практически не набирает очков и является последней командой Ла Лиги. Коллектив набрал всего пять баллов и даже от ближайшего конкурента отстает на шесть очков. В домашней игре с мощной «Жироной» хозяева вряд ли будут чувствовать себя комфортно и часто атаковать. Два последних поединка «Альмерии» завершились поражениями от «Осасуны» (0:1) и «Барселоны» (2:3).

«Жирона» продолжает побеждать и не хочет отпускать «Реал» вперед ни на один балл. Команда занимает второе место с 48 очками и только по дополнительным показателям. Коллектив имеет серьезные шансы на высокое место по итогам сезона и попадание в Лигу Чемпионов, что является лучшей мотивацией. В прошлой игре «Жирона» прошла в кубке Испании «Эльче» (2:0) и вырвала победу у «Атлетико» в чемпионате (4:3).

Информация для ставок

«Альмерия» проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Жирона» выиграла девять из десяти последних выездных поединков во всех турнирах

«Жирона» выиграла три из пяти последних встреч с «Альмерией» при двух поражениях

Прогноз

На данный момент между клубами большая пропасть и вряд ли у кого-нибудь возникают сомнения в успехе гостей. Сделать ставку на победу «Жироны» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.