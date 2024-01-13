«Альмерия» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры дают небольшое предпочтение гостям в этой игре. Сделать ставку на победу «Жироны» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок. Выбрать победителем «Альмерию» возможно за 4.7, а ничейный результат котируется по коэффициенту 4.5.
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0 : 0
76’
сегодня, 16:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.
Форма команд
«Альмерия» практически не набирает очков и является последней командой Ла Лиги. Коллектив набрал всего пять баллов и даже от ближайшего конкурента отстает на шесть очков. В домашней игре с мощной «Жироной» хозяева вряд ли будут чувствовать себя комфортно и часто атаковать. Два последних поединка «Альмерии» завершились поражениями от «Осасуны» (0:1) и «Барселоны» (2:3).
«Жирона» продолжает побеждать и не хочет отпускать «Реал» вперед ни на один балл. Команда занимает второе место с 48 очками и только по дополнительным показателям. Коллектив имеет серьезные шансы на высокое место по итогам сезона и попадание в Лигу Чемпионов, что является лучшей мотивацией. В прошлой игре «Жирона» прошла в кубке Испании «Эльче» (2:0) и вырвала победу у «Атлетико» в чемпионате (4:3).
Информация для ставок
- «Альмерия» проиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Жирона» выиграла девять из десяти последних выездных поединков во всех турнирах
- «Жирона» выиграла три из пяти последних встреч с «Альмерией» при двух поражениях
Прогноз
На данный момент между клубами большая пропасть и вряд ли у кого-нибудь возникают сомнения в успехе гостей. Сделать ставку на победу «Жироны» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.