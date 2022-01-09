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Алжир – Сьерра-Леоне. Прогноз на матч КАН-2022 (11.01.2022)

09 января 2022, 12:17

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не сомневаются в том, что Алжир победит в этой встрече. Ставки на успех номинальных хозяев поля идут в линии по символическому коэффициенту – 1.09. Поставить на ничью можно по котировке 8.70, а победа сборной Сьерры-Леоне оценивается в 34.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.099.7142.48
Мелбет 1.07 9.90 44.00
1XBET 1.07 9.90 44.00
BetBoom 1.08 8.70 30.00

При этом эксперты не определяются с возможной результативностью этой встречи. Ставки на ТБ(2,5) и ТМ(2,5) голов принимаются с одинаковыми коэффициентами – 1.93.

Форма команд

Алжир стал победителем Кубка Африканских Наций в 2019 году. Предстоящий турнир сборная тоже начинает в статусе главного фаворита, в том числе и своей группы.

Отметим, что последние официальные игры Алжир проводил на Арабском кубке ФИФА, где команда победила в финале Тунис по итогам дополнительных таймов (2:0). При этом в полуфинале соревнований алжирские футболисты одолела Катар со счетом 2:1.

Сборная Сьерра-Леоне пробилась на КАН-2022 со второй строчки своей группы, где первое место выиграла Нигерия. Команда в шести турах квартета четыре раза разделила очки с соперниками, одержав лишь одну победу, но семи набранных очков оказалось достаточно, чтобы попасть на турнир.

Последние игры команды Сьерра-Леоне носили товарищеский характер. В них сборная уступила Коморским островам (0:2) и дублерам Марокко (1:2).

Информация для ставок

  • Алжир не проигрывал в 28 прошлых матчах в рамках всех турниров
  • Сьерра-Леоне не побеждал в 9 из прошлых 10 матчей всех соревнований
  • Алжир выиграл 2 предыдущих встреч против Сьерра-Леоне

Прогноз

Будучи фаворитом турнира и группы Алжир не должен допускать осечки в первой игре, где ему будет противостоять скромная сборная Сьерра-Леоне. Рекомендуем ставку на фору (-1,5) гола в пользу номинальных хозяев. Такое пари в БК Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.12 1.78
1XBET 2.12 1.78
Все комментарии
6w7267heacy2
6w7267heacy2
09 января в 13:19
Алжир выиграет матч.
ms8qr9n58xf8
ms8qr9n58xf8
09 января в 12:18
Алжир одержит победу.
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