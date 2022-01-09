Алжир – Сьерра-Леоне. Прогноз на матч КАН-2022 (11.01.2022)

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09 января 2022, 12:17

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не сомневаются в том, что Алжир победит в этой встрече. Ставки на успех номинальных хозяев поля идут в линии по символическому коэффициенту – 1.09. Поставить на ничью можно по котировке 8.70, а победа сборной Сьерры-Леоне оценивается в 34.00.

При этом эксперты не определяются с возможной результативностью этой встречи. Ставки на ТБ (2,5) и ТМ(2,5) голов принимаются с одинаковыми коэффициентами – 1.93.

Форма команд

Алжир стал победителем Кубка Африканских Наций в 2019 году. Предстоящий турнир сборная тоже начинает в статусе главного фаворита, в том числе и своей группы.

Отметим, что последние официальные игры Алжир проводил на Арабском кубке ФИФА , где команда победила в финале Тунис по итогам дополнительных таймов (2:0). При этом в полуфинале соревнований алжирские футболисты одолела Катар со счетом 2:1.

Сборная Сьерра-Леоне пробилась на КАН-2022 со второй строчки своей группы, где первое место выиграла Нигерия. Команда в шести турах квартета четыре раза разделила очки с соперниками, одержав лишь одну победу, но семи набранных очков оказалось достаточно, чтобы попасть на турнир.

Последние игры команды Сьерра-Леоне носили товарищеский характер. В них сборная уступила Коморским островам (0:2) и дублерам Марокко (1:2).

Информация для ставок

Алжир не проигрывал в 28 прошлых матчах в рамках всех турниров

Сьерра-Леоне не побеждал в 9 из прошлых 10 матчей всех соревнований

Алжир выиграл 2 предыдущих встреч против Сьерра-Леоне

Прогноз

Будучи фаворитом турнира и группы Алжир не должен допускать осечки в первой игре, где ему будет противостоять скромная сборная Сьерра-Леоне. Рекомендуем ставку на фору (-1,5) гола в пользу номинальных хозяев. Такое пари в БК Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.45.