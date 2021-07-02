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«Америка Минейро» — «Сантос». Прогноз на матч бразильской Серии А (04.07.2021)

вчера, 16:51

4 июля 2021 года «Америка» примет «Сантос» в рамках очередного тура в бразильской Серии А.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.663.102.99
Фонбет 2.60 3.10 2.90

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Сантос». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10, а на победу «Америки» по 2.80.

Форма команд

«Америка» в этом сезоне находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — шесть баллов. Клуб выиграл один поединок, трижды играл вничью и проиграл в четырех матчах. В активе команды — семь забитых и 11 пропущенных мячей.

«Сантос» уже давно не выглядит как клуб, который считается топовым в Бразилии. Команда набрала 12 баллов и находится на седьмой строчке. У «Сантоса» девять забитых мячей и семь пропущенных голов. Команда в последних матчах смотрится неплохо, но хватит ли этого, чтобы подняться в топ-3?

Информация для ставок

● «Сантос» не проигрывает четыре матча кряду
● «Америка» не проигрывает три игры кряду
● «Сантос» пропустил три мяча в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на очередной поединок чемпионата Бразилии — гол с 46 по 60 минуту поединка по коэффициенту 3.10.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.70 на победу «Фламенго» в матче против «Флуминенсе».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.93 1.93 1.52 2.62
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STVA 1
STVA 1
вчера в 16:52
Возможна ничья
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