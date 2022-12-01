«Андорра» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (04.12.2022)

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вчера, 07:49

Ставки букмекеров

Преимущество в этой встрече букмекеры отдают «Андорре». Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.2. В то время на победу «Картахены» коэффициент составляет 3.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Андорра» показывает хорошие результаты и набрала 12 очков за пять последних туров Сегунды. Это помогло коллективу подняться в зону плей-офф, а именно на шестое место с 27 баллами. Чтобы продолжить свой путь вверх и закрепиться в группе лидеров, команде очень нужна победа в этой встрече. Два последних поединка «Андорры» завершились победами над «Ибицей» (1:0) и «Луго» (4:0).

«Картахена» менее стабильна в последнее время, однако также находится в зоне плей-офф с 28 очками и соответственно опережает нынешнего соперника на один балл. Это говорит о том, что матч будет очень принципиальным и напряженным, ведь проигравший наверняка потеряет свою позицию. В прошлом туре «Картахена» обыграла на своем поле «Эйбар» (2:1), а ранее уступила на выезде «Мирандесу» (1:2).

Информация для ставок

«Андорра» выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Картахена» одержала четыре выездные победы в десяти последних поединках

Девять из десяти последних матчей «Андорры» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды находятся на высоких местах и очень не хотят его терять. Предполагаем, что в этой встрече клубы минимизируют количество ошибок и много голов болельщики не увидят. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.