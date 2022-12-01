«Андорра» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (04.12.2022)

Ставки букмекеров
Преимущество в этой встрече букмекеры отдают «Андорре». Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.2. В то время на победу «Картахены» коэффициент составляет 3.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.
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04 декабря 2022, 16:00
воскресенье
Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 2.
Форма команд
«Андорра» показывает хорошие результаты и набрала 12 очков за пять последних туров Сегунды. Это помогло коллективу подняться в зону плей-офф, а именно на шестое место с 27 баллами. Чтобы продолжить свой путь вверх и закрепиться в группе лидеров, команде очень нужна победа в этой встрече. Два последних поединка «Андорры» завершились победами над «Ибицей» (1:0) и «Луго» (4:0).
«Картахена» менее стабильна в последнее время, однако также находится в зоне плей-офф с 28 очками и соответственно опережает нынешнего соперника на один балл. Это говорит о том, что матч будет очень принципиальным и напряженным, ведь проигравший наверняка потеряет свою позицию. В прошлом туре «Картахена» обыграла на своем поле «Эйбар» (2:1), а ранее уступила на выезде «Мирандесу» (1:2).
Информация для ставок
- «Андорра» выиграла пять из шести последних матчей во всех турнирах
- «Картахена» одержала четыре выездные победы в десяти последних поединках
- Девять из десяти последних матчей «Андорры» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Обе команды находятся на высоких местах и очень не хотят его терять. Предполагаем, что в этой встрече клубы минимизируют количество ошибок и много голов болельщики не увидят. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.