«Барнсли» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.03.2022)

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вчера, 15:45

Ставки букмекеров

Фаворита в предстоящем матче эксперты не определяют. Ставки на победу «Барнсли» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 2.95, а победа «Сток Сити» оценивается в 2.45. Ничейный исход противостояния можно сыграть по котировке 3.30.

Если анализировать линию голов, то здесь аналитики отдают предпочтение низовому исходу. Ставки на ТМ(2,5) можно разместить по коэффициенту 1.78, ТБ (2,5) – 2.04.

Форма команд

«Барнсли» находится в зоне вылета, занимая предпоследнее место. В активе команды 23 балла со следующими результатами: пять побед, восемь ничьих и 21 поражение.

При этом в пяти предыдущих турах чемпионата клуб смог оформить три победы, которые были зафиксированы в противостояниях с КПР (1:0), «Халл Сити» (2:0) и «Мидлсбро (3:2), а неудачи в отчетный период случились в играх с „Ковентри Сити“ (0:1) и „Дерби Каунти“ (0:2).

„Сток Сити“ занимает 15-е место в чемпионате, набрав 44 очка. Клуб в текущей кампании оформил 12 побед и восемь ничьих, а количество проигрышей установлено на отметке „14“.

Вместе с тем футболисты „Сток Сити“ находятся в плохой форме, что подтверждает серия без побед, которая затянулась на пять туров, а в трех прошлых матчах команда уступил „Лутон Тауну“ (1:2), „Борнмуту“ (1:2) и „Блэкпулу“ (0:1).

Информация для ставок

„Барнсли“ забивал минимум 2 гола в 4 прошлых матчах со „Сток Сити“ на своем поле

„Сток Сити“ забивал и пропускал голы в 4 предыдущих гостевых поединках

Атака „Барнсли“ забивала минимум один гол в 4 из последних 5 матчей на домашнем стадионе

Прогноз

В предстоящей игре внимания заслуживает ставка „обе забьют – да“. В линии БК Фонбет такой исход доступен по коэффициенту 1.78.