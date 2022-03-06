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«Барнсли» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.03.2022)

вчера, 15:45
Барнсли

Ставки букмекеров

Фаворита в предстоящем матче эксперты не определяют. Ставки на победу «Барнсли» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 2.95, а победа «Сток Сити» оценивается в 2.45. Ничейный исход противостояния можно сыграть по котировке 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.103.402.44
Мелбет 3.05 3.42 2.40
1XBET 3.05 3.42 2.40
BetBoom 2.98 3.28 2.44

Если анализировать линию голов, то здесь аналитики отдают предпочтение низовому исходу. Ставки на ТМ(2,5) можно разместить по коэффициенту 1.78, ТБ(2,5) – 2.04.

Форма команд

«Барнсли» находится в зоне вылета, занимая предпоследнее место. В активе команды 23 балла со следующими результатами: пять побед, восемь ничьих и 21 поражение.

При этом в пяти предыдущих турах чемпионата клуб смог оформить три победы, которые были зафиксированы в противостояниях с КПР (1:0), «Халл Сити» (2:0) и «Мидлсбро (3:2), а неудачи в отчетный период случились в играх с „Ковентри Сити“ (0:1) и „Дерби Каунти“ (0:2).

„Сток Сити“ занимает 15-е место в чемпионате, набрав 44 очка. Клуб в текущей кампании оформил 12 побед и восемь ничьих, а количество проигрышей установлено на отметке „14“.

Вместе с тем футболисты „Сток Сити“ находятся в плохой форме, что подтверждает серия без побед, которая затянулась на пять туров, а в трех прошлых матчах команда уступил „Лутон Тауну“ (1:2), „Борнмуту“ (1:2) и „Блэкпулу“ (0:1).

Информация для ставок

  • „Барнсли“ забивал минимум 2 гола в 4 прошлых матчах со „Сток Сити“ на своем поле
  • „Сток Сити“ забивал и пропускал голы в 4 предыдущих гостевых поединках
  • Атака „Барнсли“ забивала минимум один гол в 4 из последних 5 матчей на домашнем стадионе

Прогноз

В предстоящей игре внимания заслуживает ставка „обе забьют – да“. В линии БК Фонбет такой исход доступен по коэффициенту 1.78.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.56 1.78 2.12
Мелбет 1.81 2.11
1XBET 1.81 2.11
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:18
Победа или ничья команды хозяев в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:26
Команда Барнсли имеет худшие результаты среди всех участников Чемпионшип, но тем не менее крайние две встречи были выиграны. Барнсли смогли взять по три очка в матчах против КПР 1-0 и Мидлсбро 3-2. В прошлом туре, Барнсли играли в гостях, против Дерби Каунти, и потерпели поражение 0-2. Команда находится сейчас в зоне вылета, но ещё имеет шансы на спасение. Сток Сити не смогли добиться значимых результатов, и команда уже не имеет возможности побороться за высокие позиции. Но при этом и шансы на вылет отсутствую полностью. Так что этот коллектив, уже в принципе выходит на поле, без особой мотивации, и его игра отчасти зависит даже от настроения и погоды. По другому крайние три игры просто охарактеризовать нельзя. Напомню, что Сток Сити проиграл три своих прошлых матча.Хозяева этой встрече более мотивированны сейчас на результат, и постараются его добиться во что бы то не стало. Думаю, что с учётом того, что Барнсли отлично сыграл в последнее время на своём поле, в этом противостоянии, как минимум избежит проигрыша. Поэтому предлагаю рассмотреть вариант ставки 1Х.
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