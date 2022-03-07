«Борнмут» — «Петерборо Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.03.2022)

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сегодня, 15:23

Ставки букмекеров

С большим перевесом в линии букмекерской конторы Фонбет идут ставки на успех хозяев поля. Сыграть победу «Борнмута» можно по коэффициенту 1.30. В то же время ставки на выигрыш «Петерборо Юнайтед» принимаются за 10.00, а ничья котируется в 5.55.

Учитывая наличие очевидного фаворита, эксперты также прогнозируют результативный исход поединка. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Борнмут» находится на третьем месте турнирной таблицы, ведя борьбу за прямую путевку в АПЛ . «Вишни» по ходу этого сезона организовали 18 побед и семь мировых исходов, допустив семь поражений от соперников.

При этом в минувшем туре игроки «Борнмута» оборвали победную серию, которая насчитывала четыре поединка в лиге. Неудачным для команды оказался визит на поле «Престона», где был зафиксирован проигрыш (1:2).

«Петерборо Юнайтед» решает противоположные задачи. Прямо сейчас клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата, являясь главным кандидатом на понижение в классе. За 34 проведенных игры команда добыла пять побед и шесть ничьих, проиграв 23 раза своим соперникам.

Плохую форму «Петерборо Юнайтед» подтверждает отсутствие результатов в четырех минувших турах, в которых команда уступила «Хаддерсфилду» (0:3), «Халл Сити» (0:3), «Фулхэму» (1:2) и «Дерби Каунти» (0:1).

Информация для ставок

«Борнмут» побеждал в 3 из прошлых 4 домашних матчей лиги

«Петерборо Юнайтед» проиграл 4 предыдущих гостевых матча чемпионата

«Борнмут» не проигрывал в 3 последних очных встречах с соперником – одна победа и две ничьи

Прогноз

В этом матче рекомендуем рассмотреть ставку на фору (-1) в пользу «Борнмута». В букмекерской конторе Фонбет такое пари можно сыграть по коэффициенту 1.50.