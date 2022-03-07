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«Борнмут» — «Петерборо Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.03.2022)

сегодня, 15:23
Борнмут

Ставки букмекеров

С большим перевесом в линии букмекерской конторы Фонбет идут ставки на успех хозяев поля. Сыграть победу «Борнмута» можно по коэффициенту 1.30. В то же время ставки на выигрыш «Петерборо Юнайтед» принимаются за 10.00, а ничья котируется в 5.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.305.4712.52
Мелбет 1.29 5.95 11.00
BetBoom 1.28 5.36 12.41

Учитывая наличие очевидного фаворита, эксперты также прогнозируют результативный исход поединка. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Борнмут» находится на третьем месте турнирной таблицы, ведя борьбу за прямую путевку в АПЛ. «Вишни» по ходу этого сезона организовали 18 побед и семь мировых исходов, допустив семь поражений от соперников.

При этом в минувшем туре игроки «Борнмута» оборвали победную серию, которая насчитывала четыре поединка в лиге. Неудачным для команды оказался визит на поле «Престона», где был зафиксирован проигрыш (1:2).

«Петерборо Юнайтед» решает противоположные задачи. Прямо сейчас клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата, являясь главным кандидатом на понижение в классе. За 34 проведенных игры команда добыла пять побед и шесть ничьих, проиграв 23 раза своим соперникам.

Плохую форму «Петерборо Юнайтед» подтверждает отсутствие результатов в четырех минувших турах, в которых команда уступила «Хаддерсфилду» (0:3), «Халл Сити» (0:3), «Фулхэму» (1:2) и «Дерби Каунти» (0:1).

Информация для ставок

  • «Борнмут» побеждал в 3 из прошлых 4 домашних матчей лиги
  • «Петерборо Юнайтед» проиграл 4 предыдущих гостевых матча чемпионата
  • «Борнмут» не проигрывал в 3 последних очных встречах с соперником – одна победа и две ничьи

Прогноз

В этом матче рекомендуем рассмотреть ставку на фору (-1) в пользу «Борнмута». В букмекерской конторе Фонбет такое пари можно сыграть по коэффициенту 1.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.70 1.77 2.22
Мелбет 2.42 1.63
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 17:54
Победа команды "Борнмут" с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 16:31
В сезоне прошлом, Борнмут активно боролся за повышение в классе. Заняли итоговую шестую строчку, но в переходных матчах успеха не добились. На сезон нынешний, задача повысится в классе уже напрямую. Предпосылки для этого все есть. На данный момент, в турнирной таблице до матча последнего тура занимали вторую строчку. От Фулхэма отставание на 9 очков, но есть две игры в запасе. В последнее время, вишни набрали очень и очень солидный темп. Три победы к ряду, в которых стабильно забивали минимум по два гола.... В гости сейчас приезжает Петерборо Юнайтед. Данная команда является новичком лиги, и основной задачей естественно есть сохранение прописки. Но пока с этим успеха особого нет. Ведь до матча последнего тура, в турнирной таблице гости занимали последнюю строчку. Кадровый потенциал достаточно слабый, как и амбиции. Именно Петерборо Юнайтед является прямым конкурентом на вылет. Ведь до спасительного места, отставание аж восемь пунктов.... Петерборо Юнайтед очень много пропускают на чужих полях. За 17 сыгранных матчей — пропущено 45 голов. Борнмут один из претендентов на повышение в классе, и в подобной игре должен забивать легко минимум дважды....Моя ставка: индивидуальный Тотал Первых Больше 1.5
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