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«Ковентри Сити» — Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.04.2022)

вчера, 23:27
Ковентри Сити - Хаддерсфилд

Ставки букмекеров

«Ковентри Сити», с небольшим преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.45, ничейный исход поединка котируется по 3.25, а победа «Хаддерсфилда» по 2.95 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.453.373.10
Мелбет 2.45 3.40 2.99
1XBET 2.45 3.40 2.99
BetBoom 2.48 3.29 2.93

Эксперты не ожидают от встречи много забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) продается по цене 1.74, а ТБ (2.5) по 2.10.

Форма команд

«Ковентри Сити» подходит к 45 туру на 10 строчке в таблице, имея в активе 63 очка. В нынешнем чемпионате клуб смог 17 раз обыграть соперников, 12 раз сыграл вничью и 15 матчей проиграл. В последних пяти турах по два матча закончились выигрышами и поражениями, а в крайней встрече с «Вест Бромвичем» победителя выявить не удалось (0:0).

«Хаддерсфилд» по состоянию на сегодня занимает четвертое место, набрав 76 очков. По итогам 44 сыгранных матчей, 20 выиграно, а по 12 сыграно вничью и проиграно. В предшествующих пяти турах клуб четыре раза обыграл соперников и однажды расписал «мировую». Крайний матч завершился триумфом над «Барнсли» (2:1).

Информация для ставок

  • «Ковентри» не выиграл в 10 из 15 последних матчах
  • 10 из 15 последних матчей «Ковентри» завершились с менее 3.5 голами
  • В 9 из 15 последних матчах «Хаддерсфилда» не было голов или забила только одна команда
  • Все (четыре) очные встречи команд завершились вничью

Прогноз

Учитывая нынешнее положение команд, их форму и результаты последних матчей, предлагаем заиграть ставку на то, что «Хаддерсфилд» не проиграет с коэффициентом 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.59 1.76 2.15
Мелбет 1.79 2.14
1XBET 1.79 2.14
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:46
Победа или ничья команды гостей в этом матче.
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