«Ковентри Сити» — Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.04.2022)

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вчера, 23:27

Ставки букмекеров

«Ковентри Сити», с небольшим преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.45, ничейный исход поединка котируется по 3.25, а победа «Хаддерсфилда» по 2.95 в БК Фонбет.

Эксперты не ожидают от встречи много забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) продается по цене 1.74, а ТБ (2.5) по 2.10.

Форма команд

«Ковентри Сити» подходит к 45 туру на 10 строчке в таблице, имея в активе 63 очка. В нынешнем чемпионате клуб смог 17 раз обыграть соперников, 12 раз сыграл вничью и 15 матчей проиграл. В последних пяти турах по два матча закончились выигрышами и поражениями, а в крайней встрече с «Вест Бромвичем» победителя выявить не удалось (0:0).

«Хаддерсфилд» по состоянию на сегодня занимает четвертое место, набрав 76 очков. По итогам 44 сыгранных матчей, 20 выиграно, а по 12 сыграно вничью и проиграно. В предшествующих пяти турах клуб четыре раза обыграл соперников и однажды расписал «мировую». Крайний матч завершился триумфом над «Барнсли» (2:1).

Информация для ставок

«Ковентри» не выиграл в 10 из 15 последних матчах

10 из 15 последних матчей «Ковентри» завершились с менее 3.5 голами

В 9 из 15 последних матчах «Хаддерсфилда» не было голов или забила только одна команда

Все (четыре) очные встречи команд завершились вничью

Прогноз

Учитывая нынешнее положение команд, их форму и результаты последних матчей, предлагаем заиграть ставку на то, что «Хаддерсфилд» не проиграет с коэффициентом 1.55 в БК Фонбет.