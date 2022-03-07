«Ковентри Сити» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.03.2022)

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сегодня, 15:34

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую опубликовала букмекерская контора Фонбет, фаворитом этой встречи являются хозяева поля. Поставить на победу «Ковентри Сити» можно по коэффициенту 2.19, за ничью выставлена котировка 3.40, а вероятность победы «Лутон Тауна» оценивается в 3.45.

Если же изучить ставки на голы, то здесь предпочтения аналитиков на стороне умеренной результативности. Ставки на ТМ(2.5) идут по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Ковентри Сити» занимает 11 место чемпионата, набрав 51 балл. От зоны плей-офф команда отстает на четыре очка, а показатели ее успешности следующие: 15 побед, 9 ничьих и 10 поражений.

Фиксируем, что за два минувших тура «Ковентри Сити» заработал только один балл – ничья с «Престоном» (1:1) и проигрыш в гостях «Суонси» (1:3).

У «Лутон Тауна» турнирное положение лучше. Клуб базируется на восьмой строчке, имея в активе 54 балла и дистанцию от ТОП-6 в два очка. Гости грядущего поединка одержали 15 викторий, девять раз разошлись миром с оппонентами и проиграли 10 матчей.

При этом в минувшем туре чемпионата «Лутон Таун» оборвал победную серию из трех игр. Неудачным для команды оказался визит на поле «Мидлсбро» (1:2).

Информация для ставок

«Ковентри Сити» не проигрывал в 4 последних матчах на своем поле – по 2 победы и ничьи

«Лутон Таун» проиграл 2 из последних 3 гостевых матчей чемпионата

«Ковентри Сити» сыграл на ТМ(2,5) голов в 4 предыдущих поединках на домашней арене

Прогноз

В этом матче стоит рассмотреть ставку на нулевую фору в пользу «Ковентри Сити». Букмекерская компания Фонбет оценивает такой исход по коэффициенту 1.52.