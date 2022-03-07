Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Чемпионшип 2021/2022

«Ковентри Сити» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.03.2022)

сегодня, 15:34
Ковентри Сити

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую опубликовала букмекерская контора Фонбет, фаворитом этой встречи являются хозяева поля. Поставить на победу «Ковентри Сити» можно по коэффициенту 2.19, за ничью выставлена котировка 3.40, а вероятность победы «Лутон Тауна» оценивается в 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.243.233.69
BetBoom 2.19 3.27 3.48

Если же изучить ставки на голы, то здесь предпочтения аналитиков на стороне умеренной результативности. Ставки на ТМ(2.5) идут по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Ковентри Сити» занимает 11 место чемпионата, набрав 51 балл. От зоны плей-офф команда отстает на четыре очка, а показатели ее успешности следующие: 15 побед, 9 ничьих и 10 поражений.

Фиксируем, что за два минувших тура «Ковентри Сити» заработал только один балл – ничья с «Престоном» (1:1) и проигрыш в гостях «Суонси» (1:3).

У «Лутон Тауна» турнирное положение лучше. Клуб базируется на восьмой строчке, имея в активе 54 балла и дистанцию от ТОП-6 в два очка. Гости грядущего поединка одержали 15 викторий, девять раз разошлись миром с оппонентами и проиграли 10 матчей.

При этом в минувшем туре чемпионата «Лутон Таун» оборвал победную серию из трех игр. Неудачным для команды оказался визит на поле «Мидлсбро» (1:2).

Информация для ставок

  • «Ковентри Сити» не проигрывал в 4 последних матчах на своем поле – по 2 победы и ничьи
  • «Лутон Таун» проиграл 2 из последних 3 гостевых матчей чемпионата
  • «Ковентри Сити» сыграл на ТМ(2,5) голов в 4 предыдущих поединках на домашней арене

Прогноз

В этом матче стоит рассмотреть ставку на нулевую фору в пользу «Ковентри Сити». Букмекерская компания Фонбет оценивает такой исход по коэффициенту 1.52.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.68 1.70 2.24
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 19:29
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:27
«Небесно-голубые» выдали очень хорошую серию, пройдя дальше в кубке, параллельно с этим одержав несколько важных побед. При этом команда играет от обороны, стараясь сделать поединки низовыми. Например, дома за последние пять матчей они не забивали больше одного мяча. При этом подопечные Марка Робинса играют примерно с одинаковой эффективностью дома и на выезде. А ещё важно помнить о потерях. Ведь в этот раз придётся обходиться без Франкати Дабо. Крайний защитник получил прямую красную карточку. «Шляпники» как-то выпали из общего внимания, ведь во время активной зимы они просто болтались где-то в середине таблицы. А между тем команда выдала серию из трёх побед подряд в чемпионате, обыграв три закрытых команды. При этом подопечные Натана Джонса хорошо играют даже в гостях. А ещё игра с «Челси» показала, что команда очень гибкая. Если игра потребует, то они могут сыграть и в атакующей манере, но могут хорошо играть и от обороны.... До начала текущего чемпионата визави не ставили перед собой высокие цели, но по ходу турнира показывают себя неплохо и на этом фоне стремятся пробиться в зону плей-офф. Турнирная мотивация должна спровоцировать команды на активную игру впереди, которая обернется опасными моментами и забитыми голами. В первом круге “Лутон Таун“ разгромил своего соперника со счетом 5:0 – на этот раз нам хватит и трех мячей общими усилиями. Предлагаю заключить пари на тотал больше (2.5)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 