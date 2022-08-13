«Мидлбсро» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (14.08.2022)

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сегодня, 09:01

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую представила компания Лига Ставок, участники этой игры располагают приблизительно равными шансами на успех. Победа «Мидлсбро» играется по коэффициенту 2.45, за ничью выставлена цена 3.30, а победу «Шеффилд Юнайтед» можно взять по котировке 2.85.

Если рассматривать линию голов на эту встречу, то в ней преимущество на стороне низового исхода. Заключить пари на ТМ(2,5) букмекер предлагает по коэффициенту 1.73, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

Футболисты «Мидлсбро» показали неубедительные результаты в двух первых турах чемпионата. После низовой ничьи с «Вест Бромвичем» на домашней арене (1:1) команда уступила в гостях КПР , пропустив от соперника три гола (2:3).

Также «Мидлсбро» досрочно завершил выступления в Кубке английской лиги, где команда с минимальным счетом проиграла дома «Барнсли» (0:1).

«Шеффилд Юнайтед» заработал три очка по итогам двух первых туров Чемпионшипа. В первой игре сезона «кликни» уступили в гостях «Уотфорду» с минимальным счетом (0:1), но затем команде удалось реабилитироваться в домашнем противостоянии с «Миллуоллом» (1:0).

В Кубке английской лиги «Шеффилд Юнайтед» тоже сыграл плохо, уступив на выезде «Вест Бромвичу» (0:1).

Информация для ставок

«Мидлсбро» не пропускал голы в 6 прошлых домашних матчах с «Шеффилд Юнайтед»

«Мидлсбро» выиграл 4 предыдущих домашних матча против соперника

«Мидлсбро» сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 из предыдущих 6 матчей лиги на своем поле

Прогноз

«Мидлсбро» и «Шеффилд Юнайтед» тяжело входят в сезон, что показали стартовые матчи чемпионата. При этом команды в очных встречах стабильно играют в низовом формате. Предлагаем сыграть ставку на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.