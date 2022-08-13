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«Мидлбсро» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (14.08.2022)

сегодня, 09:01
Мидлсбро

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую представила компания Лига Ставок, участники этой игры располагают приблизительно равными шансами на успех. Победа «Мидлсбро» играется по коэффициенту 2.45, за ничью выставлена цена 3.30, а победу «Шеффилд Юнайтед» можно взять по котировке 2.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.553.412.92
Лига Ставок 2.46 3.25 2.90
Мелбет 2.47 3.34 2.91
1XBET 2.47 3.34 2.91

Если рассматривать линию голов на эту встречу, то в ней преимущество на стороне низового исхода. Заключить пари на ТМ(2,5) букмекер предлагает по коэффициенту 1.73, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

Футболисты «Мидлсбро» показали неубедительные результаты в двух первых турах чемпионата. После низовой ничьи с «Вест Бромвичем» на домашней арене (1:1) команда уступила в гостях КПР, пропустив от соперника три гола (2:3).

Также «Мидлсбро» досрочно завершил выступления в Кубке английской лиги, где команда с минимальным счетом проиграла дома «Барнсли» (0:1).

«Шеффилд Юнайтед» заработал три очка по итогам двух первых туров Чемпионшипа. В первой игре сезона «кликни» уступили в гостях «Уотфорду» с минимальным счетом (0:1), но затем команде удалось реабилитироваться в домашнем противостоянии с «Миллуоллом» (1:0).

В Кубке английской лиги «Шеффилд Юнайтед» тоже сыграл плохо, уступив на выезде «Вест Бромвичу» (0:1).

Информация для ставок

  • «Мидлсбро» не пропускал голы в 6 прошлых домашних матчах с «Шеффилд Юнайтед»
  • «Мидлсбро» выиграл 4 предыдущих домашних матча против соперника
  • «Мидлсбро» сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 из предыдущих 6 матчей лиги на своем поле

Прогноз

«Мидлсбро» и «Шеффилд Юнайтед» тяжело входят в сезон, что показали стартовые матчи чемпионата. При этом команды в очных встречах стабильно играют в низовом формате. Предлагаем сыграть ставку на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.62 1.75 2.16
Лига Ставок 2.26 1.59 1.67 2.12
Мелбет 1.75 2.15
1XBET 1.75 2.15
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 11:33
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче. Удачи
Гость
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