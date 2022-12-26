«Рединг» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.12.2022)

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вчера, 14:07

Ставки букмекеров

«Суонси» считается минимальным фаворитом этой встречи. Ставки на победу гостей можно сыграть по коэффициенту 2.45, а победа «Рединга» оценивается в 2.90. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.25.

В линии букмекерской компании Лига Ставок преимущество на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) гола можно разместить по коэффициенту 1.68, ТБ (2,5) – 2.12.

Форма команд

«Рединг» находится на 12-м месте чемпионата, заработав за 23 тура 32 очка. В последнем матче лиги команда зафиксировала 11 поражение, уступив в гостях «Бирмингему» (2:3). Прежде футболисты «Рединга» отметились успешными матчами против «Ковентри» (1:0) и «Халл Сити» (2:1).

Выделим, что в 11 домашних матчах Чемпионшипа «Рединг» одержал семь побед, единожды сыгралв вничью и допустил три проигрыша. Соотношение забитых и пропущенных голов положительное – 16 на 11.

«Суонси» тоже набрал 32 балла, расположившись в рейтинге на 11-й строчке. Валлийская команда не побеждала в семи прошлых турах Чемпионшипа. После проигрыша на своем поле «Норвичу» (0:1) футболисты «Суонси» разделили очки в гостях с «Ковентри» (3:3).

В 12 гостевых матчах чемпионата футболисты «Суонси» зарекомендовали себя так: победы – 3, ничейные игры – 6, поражения – 3. Забила команда в гостях 15 голов, а пропустила 18.

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 очных матчей

Соперники обменялись голами в 4 из последних 5 матчей на поле «Рединга»

«Суонси» отличался голами в 3 из прошлых 4 гостевых встреч

Прогноз

Будучи прямыми конкурентами в турнирной таблице, «Рединг» и «Суонси» должны сыграть с прицелом на атаку. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.